3分でボリュームUP！老け見えの「薄毛・ぺしゃんこ髪」に効く、簡単頭皮マッサージ

じつは、肌以上に年齢が出やすいのが髪。毛が細くなったり、根元がぺたんとしやすくなったりと、気づけば年齢よりも老けて見えることも。

そんなおとな世代におすすめなのが、毎朝3分でできる「根元リフトケア」。第一印象が変わる簡単マッサージを、ヘア＆メイクアップアーティスト・レイナさんに教えていただきました。

ボリュームアップの要は〈地肌〉から

健康的な頭皮と髪をはぐくむヘアケア剤を塗布したら、 頭皮を柔らかくする簡単マッサージを。仕上げに髪の根元を立ち上げるようにドライヤーをかければ、ふんわりとした若々しい髪に。マッサージによるリフトアップ効果で、顔も引き締まって見えます。

ひと手間加えるだけでぐんと印象が変わるので、ぜひ毎朝の習慣に！

3ステップのマッサージを取り入れて

1．頭皮にヘアケア剤をなじませる

頭皮と毛髪の両方に栄養を与えてくれるヘアケア剤を頭皮になじませる。分け目や生え際を中心に、1カ所につき1プッシュを髪全体にまんべんなく塗布する。ノズルがスプレータイプだと、ねらったところに塗布しやすい。

2．頭皮全体をまんべんなくもみほぐす

両手を熊手の形にして、指の腹でジグザグを描くように頭皮全体をもみほぐす。血流がアップし、頭皮も柔らかくなることで、ヘアケア剤が効率よく浸透する。また、顔の皮膚と頭皮はつながっているので、生え際と耳のまわりを重点的にもみほぐすと、顔のリフトアップにも効果的。

手持ちの頭皮用のマッサージブラシを使ってもOK 。

3．髪の根元を持ち上げドライヤーを当てる

髪を毛の流れと逆方向に持ち上げ、根元に垂直にドライヤーの温風を当てる。髪の根元がふんわりと立ち上がり、自然にボリュームアップして見える。これを反対側も行う。ドライヤーの後にスタイリング剤をつけるときは毛先だけになじませて地肌や根元にはつけないようにすると、時間がたってもぺしゃんこになりにくい。

アイテムリスト

●50の恵 頭皮健やか髪ふんわり薬用育毛美容液

［ 医薬部外品 ］ 160ml 3960円／ロート製薬

TEL 0120-503-610

女性の髪と頭皮を考えた50種類の美髪成分を配合。すこやかな頭皮環境に導き、太くハリ・コシのある毛髪を育てる薬用育毛美容液。おだやかな清涼感の心地よい使用感。スプレータイプ。

●アロマ リヴァイタ ザ スキャルプエフェクター

［ 医薬部外品 ］ 100ml 6930円／ラ・カスタ

TEL 0120-88-7572

厳選された有効成分が髪と頭皮に働きかけ、豊かで美しい髪をはぐくむ薬用育毛剤。頭皮環境を整え、根元からすこやかな髪に。ラベンダーなどフローラルハーブのやさしい香り。スプレータイプ。

毎朝たった3分のケアで、髪の印象は変わります。ふんわり立ち上がる軽やかなスタイルを、楽しんでみてください。

レイナさん 教えてくれたのは… ヘア&メイクアップアーティスト 大手化粧品会社を経てヘア &メイクアップアーティストに。 おとな世代の悩みを熟知し、その人らしさを生かしつつ、内なる輝きを引き出すメイクに定評がある。著書に『45歳からの自分を好きになるメイク』（主婦と生活社）ほか。 詳細はこちら

（「オレンジページ」2026年3月17日号より）