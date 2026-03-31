３１日の東京株式市場は朝方に日経平均が大きく下値を試した後、いったん戻りに転じプラス圏に浮上したが、その後は再び売り直された。



大引けの日経平均株価は前営業日比８２２円１３銭安の５万１０６３円７２銭と大幅安で４日続落。プライム市場の売買高概算は２６億４１６０万株、売買代金概算は８兆３６６６億円。値上がり銘柄数は６１３、対して値下がり銘柄数は９０６、変わらずは５６銘柄だった。



きょうの東京市場はリスク回避ムードの強いなか下落して始まり、一時１３００円以上水準を切り下げる場面があったが、その後は急速に下げ渋り上昇に転じる場面もあった。中東情勢が依然として不透明ななかも、メディアを通じてトランプ米大統領が「ホルムズ海峡が閉鎖された状態のまま戦争を終結させる準備がある」と述べたことが報じられ、これが原油価格の低下と米株価指数先物の上昇につながり、つれて東京市場も買い戻し圧力が表面化した。もっとも、その後は買いが続かず、結局後場の取引では安値圏で着地。ただ、値下がり銘柄数は全体の５８％にとどまっていることからも分かるように、売買代金上位の大型株は総じて売られる一方、中小型株の中には全体指数に逆行して強さを発揮する銘柄も散見された。売買代金は１９日以来となる８兆円台に乗せた。



個別では、きょうも売買代金で群を抜く存在となっているキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞だが株価は下値模索が続いている。売買代金２位に食い込んだ古河電気工業＜5801＞が大幅安。フジクラ＜5803＞の下げも目立つ。アドバンテスト＜6857＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞など半導体製造装置関連も売りに押された。三菱重工業＜7011＞が下落、ＪＸ金属＜5016＞も軟調、三菱商事＜8058＞など総合商社株が値を下げた。多木化学＜4025＞がストップ安に売り込まれ、ジャパンディスプレイ＜6740＞も安い。イーレックス＜9517＞も利食われた。



半面、信越化学工業＜4063＞が堅調、東京海上ホールディングス＜8766＞も上昇した。リクルートホールディングス＜6098＞が高く、富士通＜6702＞もしっかり。デンソー＜6902＞が買いを集めた。象印マホービン＜7965＞が大幅高、テクセンドフォトマスク＜４２９Ａ．Ｔ＞、インフォマート＜2492＞が値を飛ばし、ＫＡＤＯＫＡＷＡ＜9468＞も物色人気。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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