メインシナリオ…売り優勢、100日線が最初の関門。1月26日以降、終値ベースで0.6900～0.7200前後のレンジ相場となっていたが、3月26日に同レンジから下放れた。目先、売りが優勢となりそうだ。100日線がある0.6822や節目の0.6800を試そう。0.67台に沈むと、ボリンジャーバンド(θ＝21）のマイナス3σがある0.6757や節目の0.6700が意識される。0.66台に沈むようなら、1月9日に付けた年初来安値0.6664が視野に入る。



サブシナリオ…一方、反発した場合、5日線がある0.6882が最初の関門。同線を上抜くと、0.69台回復を試そう。これに成功すれば、一目均衡表の転換線がある0.6971や節目の0.7000が視野に入る。0.70台に浮上すれば、21日線がある0.7014や節目の0.7100を目指すとみる。



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