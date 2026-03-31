世界情勢が緊迫し、これまで専守防衛の立場を守ってきた自衛隊が大きな注目を集めるなか、プロ野球界にもかつて“自衛隊”と呼ばれた守備職人が存在した。打力は今ひとつながら、球界きっての守備のスペシャリストとしてチームに貢献した名脇役たちを紹介する。【久保田龍雄／ライター】

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貴重なバイプレーヤーとして

毎年打率2割前後と打撃面では目立った成績を挙げられなかったものの、守備が一流だったことから、“自衛隊”の異名をとったのが、大洋の遊撃手・米田慶三郎である。

1968年、「年齢的にも最後のチャンス」の25歳でプロ入りすると、守備範囲の広さと強肩でアピールし、5年目にショートのレギュラーポジションを勝ち取った。二遊間の打球を、まるで氷の上を滑るような華麗なフットワークで処理する姿は、青田昇監督も「今遊撃で守備だけで銭の取れるのは米田一人ぐらいじゃないのかな」と惚れ込むほどだった。

守備職人たちの熱いドラマ

選手として最も脂が乗り切った72、73年は、2年続けてキャリアハイの113試合に出場。二塁・シピン、三塁・ボイヤーと堅守の助っ人コンビが脇を固め、一塁・松原誠も“大股開き”の秘技で送球をいち早くキャッチしたことから、“鉄壁の内野陣”と呼ばれた。

だが、74年に打力も兼ね備えた山下大輔が入団すると、次第に出場機会が減っていった。

78年に322守備機会連続無失策の日本記録（当時）を樹立した山下は、入団時に米田を手本に精進を重ね、球界屈指のショートストップになったことから、「僕の場合、米田さんの存在が大きかった」と回想している。

米田は山下にポジションを譲ったあとも、貴重なバイプレーヤーとして79年までプレーした。

野球の神様からのご褒美

1980年代から90年代にかけて日本ハムの内野陣を支えた白井一幸も、打撃は打率2割前後のシーズンが多かったが、リーグでもトップクラスの守備率を誇り、専守防衛の自衛隊にたとえられたこともある。

94年には二塁手として545回連続守備機会無失策のパ・リーグ記録（当時）を達成し、.997という驚異的な守備率をマーク。捕球と動作の連動を心掛け、併殺を完成させることによって、試合の流れを変える内野のキーマンだった。

その一方で、課題の打撃でも、両膝、右肩と計3度の手術を乗り越え、91年にリーグ3位の打率.311と最高出塁率を記録している。

だが、意外にも、ゴールデングラブ賞を受賞したのは87年の1度だけ。同時期に辻発彦（西武）と大石大二郎（近鉄）がいたからだった。

89年には守備率.994を記録しながら、.985の辻がベストナイン、ゴールデングラブ賞を両獲りという結果になった。

守備以外の打率やチームの成績などの総合評価によって割を食らった感もあるが、白井自身は「打てばそれだけ目立つ。勝てばまた目立つ。そこに目がいくのは当然だ。守備というのは、あらゆる状況でその価値は違うし、複雑。そこに面白味がある」（週刊ベースボール1990年2月26日号）と語っていた。

現役最終年の96年はオリックスでプレーし、プロ初のリーグ優勝と日本一を経験。脇役としての長年の貢献に対する野球の神様からのご褒美だったかもしれない。

あきらめないのが自分のスタイル

最後は2000年代の落合中日の黄金時代を支えた守備の名手・英智を紹介する。

落合博満監督1年目の2004年、本名の蔵本英智から下の名前だけの登録名で心機一転飛躍を期した英智は、シーズン前半は主に代走や守備固めを務め、試合終盤の守りで勝利につながる美技を連発する。

6月16日の広島戦では、8、9回に抜ければ長打になる打球をいずれもダイビングキャッチして味方のピンチを救う。同27日の阪神戦でも7回無死満塁、葛城育郎の「本塁で刺すには一杯一杯」の左飛を捕手・谷繁元信のミットにワンバウンドでストライク送球し、三塁走者をタッチアウトに仕留めた。

“一芸に秀でた選手”を評価する落合監督も、英智が首位戦線を勝ち抜くための重要なパーツであることを認め、7月20日の巨人戦から先発に抜擢した。同31日のヤクルト戦では、1点リードの6回に左飛を落球し、逆転を許したが、「あいつが捕れなきゃ、誰も捕れない」とコメントし、全幅の信頼を置いた。

同年、英智は終盤戦に負傷離脱した福留の穴を埋めて、チームの5年ぶりのVに貢献するとともにゴールデングラブ賞を受賞した。

実働12年で通算打率.236と打撃が今ひとつの印象も否めない英智だが、ここ一番では無類の勝負強さを発揮している。

前出のヤクルト戦でも、左飛落球直後の6回裏に一度は同点に追いつくスクイズを決め、自らのミスを挽回している。

また、07年6月8日の西武戦では、1点を追う9回2死一、二塁、右翼線に起死回生の逆転サヨナラ2点三塁打を放ち、それまでの4打席で無安打に終わった悔しさを晴らした。

さらに同年8月19日の横浜戦でも、同点の6回に決勝ソロを放ち、チームを勝利に導く。前日、1死二、三塁のチャンスに代打起用され、1度もバットを振ることなく、見逃し三振。この日も2回にけん制で飛び出し、アウトになっていた。

だが、「試合の中でミスをしていたが、出ているうちは上を向いていよう」と前向きな気持ちを持ち続けたことが、好結果につながった。

同年、中日はCSを経て、53年ぶりの日本一に輝いた。

規定打席に1度も到達したことはなかったが、攻守ともに「あきらめないのが自分のスタイル」をモットーとする“4人目の外野手”が、落合中日の4度のリーグ優勝と07年の日本一を支える名脇役となった。

今回紹介した3人のいぶし銀のような味わい深い野球人生を振り返ると、「野球は守備から」という言葉をしみじみ実感させられる。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘! 激突! 東都大学野球』（ビジネス社）

デイリー新潮編集部