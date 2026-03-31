イケア・ジャパンが、20周年を記念してポケモンの新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とのコラボ企画「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」を4月1日より展開することを発表した。

【画像あり】ゲーム内外でイケアとポケモンがコラボ コラボ内容一覧

本企画では、『ぽこ あ ポケモン』のゲーム内にクラウド島「IKEA アイランド」が登場する。

ゲーム内の「バーチャルモード」で「じゅうしょ」を入力すると見学が可能となり、イケアのインテリアデザイナーがピカチュウとカビゴンをイメージして手がけた特別な部屋を楽しめる。この「IKEA アイランド」は4月1日から6月30日までの期間限定で公開される。

さらに、ゲーム内の部屋は日本国内のイケア店舗でも再現される。

ピカチュウをイメージしたルームセットは、キッズ商品を中心にスウェーデンらしいキノコや葉っぱのモチーフを取り入れ、深い森の雰囲気を演出した。

カビゴンをイメージしたルームセットは、部屋の中心に居心地のよい睡眠エリアを配置し、ベッドのすぐ隣にダイニングテーブルを置くレイアウトとなっている。

各店舗では2種類またはいずれか1種類のルームセットが展開される。なお、イケア店舗のポケモンルームセットでは、ゲーム内の「IKEA アイランド」を訪れるためのコードも用意される。

ポケモンルームセットの展示期間は4月1日から5月10日まで。4月18日からは店舗内でのアクティビティも開始される。

アクティビティのひとつとして、『ぽこ あ ポケモン』スタンプラリーが実施される。イケア店舗内に設置されたステーションを巡り、『ぽこ あ ポケモン』に登場するポケモンたちとともにイケアのトリビアを探す内容で、全7つのスタンプを集める。台紙はイケア店舗入口で1人1枚配布され、記念として持ち帰ることができる。

あわせて、IKEA Familyメンバー向けのプレゼント＆抽選企画も実施される。1会計5,000円（税込）以上の購入で、イケアとポケモンのオリジナルステッカー（全6種、週替わりで2種類ずつ）を1枚受け取れるほか、プレゼント抽選にも参加可能だ。ステッカーはなくなり次第終了となる。

スウェーデンレストランでは、ケーキにポケモンデザインの紙ピックが使用されるほか、ポケモンのフォトスポットも設置される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）