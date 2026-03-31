フェリシモの２６年２月期業績は利益が計画上振れで着地 フェリシモの２６年２月期業績は利益が計画上振れで着地

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フェリシモ<3396.T>がこの日の取引終了後に集計中の２６年２月期の連結業績について、営業利益が従来予想の１億３７００万円から２億１５００万円（前の期比３．１倍）へ、純利益が１億７９００万円から３億５８００万円（同２．６倍）へ上振れて着地したようだと発表した。



売上高は３０５億３１００万円から２９１億７９００万円（同０．９％減）へ下振れたものの、ファッション商品において市場ニーズを捉えたヒット商品の創出や、サプライチェーンの効率化に伴う原価低減を実現したことで、売上総利益率が向上したことが利益を押し上げた。また、取引先事業者が出品・出稿できる「ＦＥＬＩＳＳＩＭＯ ＰＡＲＴＮＥＲＳ（フェリシモ パートナーズ）」事業が取扱商品数の増加と販売強化により着実に伸長したことや、神戸ポートタワー事業の売り上げが向上したことも寄与した。



出所：MINKABU PRESS