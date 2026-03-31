ブラジル代表、W杯メンバー1人が確定!!アンチェロッティ監督が明言「間違いなく入る。なぜなら、私が好きだからだ」
北中米W杯で史上最多6度目の優勝を狙うブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が、本大会メンバー入りを当確させた一人の選手の名前を挙げた。米『ESPN』が伝えている。
南米予選5位で22大会連続でのW杯出場を決めたブラジル。本大会ではモロッコ、ハイチ、スコットランドと同居するグループCに組み込まれている。3月の国際親善試合では、27日にフランスと対戦して1-2で敗れ、31日にはクロアチアとの一戦を迎える。
クロアチア戦の前日記者会見に出席したアンチェロッティ監督は「我々は順調に進んでいる。W杯の最高の試合に向けて準備は万端だ」と語るとともに、フラメンゴDFダニーロ(34)がW杯メンバー26人に入ることを明言した。
「ダニーロはピッチ上だけでなく、ピッチ外でも非常に重要な選手だ。彼は間違いなく26人のメンバーに入るだろう。なぜなら、私は彼が好きだからだ。彼の性格、人柄、プレースタイルすべてが素晴らしい。彼はすべての守備的なポジションでプレーできる。9人のDFのうちの1人になるだろう」
そして、初戦モロッコ戦のスターティングメンバーについて「明確なイメージがある」と語ると、「最終メンバーもほぼ決まっている」と続けた。なお、ブラジル代表のW杯メンバーは5月18日に発表予定となっている。
南米予選5位で22大会連続でのW杯出場を決めたブラジル。本大会ではモロッコ、ハイチ、スコットランドと同居するグループCに組み込まれている。3月の国際親善試合では、27日にフランスと対戦して1-2で敗れ、31日にはクロアチアとの一戦を迎える。
「ダニーロはピッチ上だけでなく、ピッチ外でも非常に重要な選手だ。彼は間違いなく26人のメンバーに入るだろう。なぜなら、私は彼が好きだからだ。彼の性格、人柄、プレースタイルすべてが素晴らしい。彼はすべての守備的なポジションでプレーできる。9人のDFのうちの1人になるだろう」
そして、初戦モロッコ戦のスターティングメンバーについて「明確なイメージがある」と語ると、「最終メンバーもほぼ決まっている」と続けた。なお、ブラジル代表のW杯メンバーは5月18日に発表予定となっている。