Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が、自身のInstagramを更新。日曜劇場『リブート』で共演した、King & Princeの永瀬廉、主演の鈴木亮平、そして坪井敏雄監督との写真を公開した。

【写真】藤澤涼架×永瀬廉、鈴木亮平らとの2ショット／黒スーツを着た鈴木＆藤澤の2ショット／藤澤×塚地武雅の2ショット

■Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「一生忘れられない」。初の連ドラ＆日曜劇場を振り返る

3月29日に最終回を迎えた『リブート』。本作がドラマ初出演となった藤澤は「昨夜色んな気持ちが込み上げてきて、最終話何度も観返してました 撮影期間は反省の日々でしたが、、、演者の皆さん、監督やスタッフの皆さんにパワーをいただきながら霧矢と向き合った時間は一生忘れられないものになりました。初めての連ドラ。日曜劇場。一生懸命取り組んだ演技が、色んなかたちで言葉をいただける事にとても感動しました！嬉しかった！！」と撮影を振り返りながら、「作品を楽しんでくださった皆さん本当にありがとうございました。」と視聴者やファンに感謝を伝えた。

永瀬との2ショットでは、藤澤が永瀬の腰に手を回し、永瀬が藤澤の肩に肘を置いてピース。共演シーンの多かったこともあり、親密さがうかがえるショットとなっている。鈴木との2ショットでは、晴れやかな笑顔を見せ、監督との2ショットでは花束を抱え、少し涙目になっているようにも見える。

投稿には「涼ちゃん撮影本当にお疲れ様でした」「霧矢と冬橋のバティ最強で最高だった」「霧矢ロスです」「これからも俳優活動期待してます」など、様々な反響が寄せられている。

■写真：黒スーツ姿の鈴木亮平＆藤澤涼架の2ショット

■写真：藤澤涼架と菊池役を演じたドランク塚地の2ショット