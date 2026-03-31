ＪＲ留萌線・石狩沼田駅から中継です。



石狩沼田駅の駅舎の中からお伝えします。



いまたくさんの方が手を振ってくださっているんですけれども、現在この駅舎の中にいる方々は、次の石狩沼田駅発の列車に乗るために並んで待たれているというような状況です。



きょうお昼頃から取材をしていまして、地元の方にお話を伺ったところ、こんなに多くの人が集まっているのは見たことがないと、それくらい多くの方で賑わっていました。





そして、駅舎の壁には多くの付箋が貼られているんです。この付箋、留萌線への感謝がつづられた付箋なんですけれども、数えてみたところ、１６０を超える付箋が貼られていました。紹介しますと、いま思えば感謝しかないだったり、ありがとう留萌本線というふうに書かれていまして、留萌線への感謝の言葉がつづられていました。留萌線が開業したのは明治４３年、１９１０年１１月です。石炭を運ぶ鉄路として栄えましたが、戦後は沿線の人口が減り、結果的に留萌線の規模はだんだんと縮小されてきました。現在の深川ー石狩沼田間は、全長１４．４キロの「日本一短い本線」となっていますが、きょうをもって１１６年の歴史に幕をおろします。最終列車は午後９時１１分、石狩沼田発ー深川行きです。