

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61267.02 ボリンジャー:＋3σ(25日)

60589.40 ボリンジャー:＋3σ(26週)

60566.65 ボリンジャー:＋3σ(13週)

59068.29 ボリンジャー:＋2σ(25日)

58510.26 ボリンジャー:＋2σ(13週)

57777.64 ボリンジャー:＋2σ(26週)

56869.56 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56453.87 ボリンジャー:＋1σ(13週)

55810.89 均衡表雲上限(日足)

54965.88 ボリンジャー:＋1σ(26週)

54945.67 均衡表基準線(日足)

54945.67 均衡表転換線(週足)

54670.83 25日移動平均線

54397.47 13週移動平均線

53492.91 75日移動平均線

53329.43 均衡表雲下限(日足)

52938.24 均衡表基準線(週足)

52899.16 均衡表転換線(日足)

52654.70 6日移動平均線

52472.10 ボリンジャー:-1σ(25日)

52341.08 ボリンジャー:-1σ(13週)

52154.13 26週移動平均線



51063.72 ★日経平均株価31日終値



50284.69 ボリンジャー:-2σ(13週)

50273.38 ボリンジャー:-2σ(25日)

49342.37 ボリンジャー:-1σ(26週)

48228.30 ボリンジャー:-3σ(13週)

48074.65 ボリンジャー:-3σ(25日)

47702.78 200日移動平均線

46530.61 ボリンジャー:-2σ(26週)

43718.85 ボリンジャー:-3σ(26週)

43171.95 均衡表雲上限(週足)

39694.91 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 32.42(前日50.23)

ST.Slow(9日) 48.69(前日55.64)



ST.Fast(13週) 25.94(前日28.93)

ST.Slow(13週) 38.92(前日39.92)



［2026年3月31日］



株探ニュース

