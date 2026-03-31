　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61267.02　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
60589.40　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
60566.65　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59068.29　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
58510.26　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
57777.64　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
56869.56　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56453.87　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
55810.89　　均衡表雲上限(日足)
54965.88　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
54945.67　　均衡表基準線(日足)
54945.67　　均衡表転換線(週足)
54670.83　　25日移動平均線
54397.47　　13週移動平均線
53492.91　　75日移動平均線
53329.43　　均衡表雲下限(日足)
52938.24　　均衡表基準線(週足)
52899.16　　均衡表転換線(日足)
52654.70　　6日移動平均線
52472.10　　ボリンジャー:-1σ(25日)
52341.08　　ボリンジャー:-1σ(13週)
52154.13　　26週移動平均線

51063.72　　★日経平均株価31日終値

50284.69　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50273.38　　ボリンジャー:-2σ(25日)
49342.37　　ボリンジャー:-1σ(26週)
48228.30　　ボリンジャー:-3σ(13週)
48074.65　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47702.78　　200日移動平均線
46530.61　　ボリンジャー:-2σ(26週)
43718.85　　ボリンジャー:-3σ(26週)
43171.95　　均衡表雲上限(週足)
39694.91　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　32.42(前日50.23)
ST.Slow(9日)　　48.69(前日55.64)

ST.Fast(13週)　 25.94(前日28.93)
ST.Slow(13週)　 38.92(前日39.92)

［2026年3月31日］

株探ニュース