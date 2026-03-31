【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(31日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
61267.02 ボリンジャー:＋3σ(25日)
60589.40 ボリンジャー:＋3σ(26週)
60566.65 ボリンジャー:＋3σ(13週)
59068.29 ボリンジャー:＋2σ(25日)
58510.26 ボリンジャー:＋2σ(13週)
57777.64 ボリンジャー:＋2σ(26週)
56869.56 ボリンジャー:＋1σ(25日)
56453.87 ボリンジャー:＋1σ(13週)
55810.89 均衡表雲上限(日足)
54965.88 ボリンジャー:＋1σ(26週)
54945.67 均衡表基準線(日足)
54945.67 均衡表転換線(週足)
54670.83 25日移動平均線
54397.47 13週移動平均線
53492.91 75日移動平均線
53329.43 均衡表雲下限(日足)
52938.24 均衡表基準線(週足)
52899.16 均衡表転換線(日足)
52654.70 6日移動平均線
52472.10 ボリンジャー:-1σ(25日)
52341.08 ボリンジャー:-1σ(13週)
52154.13 26週移動平均線
51063.72 ★日経平均株価31日終値
50284.69 ボリンジャー:-2σ(13週)
50273.38 ボリンジャー:-2σ(25日)
49342.37 ボリンジャー:-1σ(26週)
48228.30 ボリンジャー:-3σ(13週)
48074.65 ボリンジャー:-3σ(25日)
47702.78 200日移動平均線
46530.61 ボリンジャー:-2σ(26週)
43718.85 ボリンジャー:-3σ(26週)
43171.95 均衡表雲上限(週足)
39694.91 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 32.42(前日50.23)
ST.Slow(9日) 48.69(前日55.64)
ST.Fast(13週) 25.94(前日28.93)
ST.Slow(13週) 38.92(前日39.92)
［2026年3月31日］
株探ニュース