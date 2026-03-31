歌手の郷ひろみ（70）が31日、自身のインスタグラムを更新し、「桑田さんになれる加工」で変身した画像を公開した。

「明日4月1日21時から『超ホンマでっか！？TV 若返り2大検証SP』に出演するよ」と書き出し、フジテレビの特番「超ホンマでっか！？TV2時間SP」で共演したタレントのMatt、お笑いタレントのキンタロー。に挟まれたショットを投稿。

自身は“Matt化”しており、「桑田さんになれる加工をご本人にお願いしたら、お忙しいなかやってくれたよ。最高だね 桑田さんありがとう！！」と感謝。「キンタロー。さんは、一家に一人欲しいくらい、ずっと見ていても飽きないチャーミングな方だったよ」と印象をつづり、「是非見てね」と番組をアピールした。

返信した郷の姿に、フォロワーからは「お顔が違い過ぎて 加工無しのお顔を見せてくださーい」「色白のHIROMIさんだけど、もっと白い 可愛いHIROMIさんに仕上がりましたね」「ひろみさんは加工しなくても…素のひろみさんが最高」「やっぱりひろみさんは何もいじらないいつもの素敵でカッコいいひろみさんがいいです」「えっ？誰？と思いました 私は、いつものひろみさんが好き」などのコメントが届いた。