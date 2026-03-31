【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（3月31日〜4月6日）

直近50回のデータを紹介します。出現最少は「3」で15回、最多は「9」の24回ですが、全体的に見ると、それほど大きな偏りはありません。このデータから狙うとすれば、1回しか出ていない「一の位の3」、ゾロ目「88」あたりでしょうか。予想の参考にしてみてください。

では、出萌名人の予想から。

「『2』と『3』を千の位に。ゾロ目は『00』を狙います。ラッキーナンバーは『4』」

続いて、達人の遠藤秀さん。

「注目数字は、先週、先々週と出現がなかった『0』。さらに『333』『999』のトリプルで、高額当せんを狙います！」

【3月31日〜4月6日】

出萌クンの萌え予想

2140 3784

2874 3408

2081 3140

2007 3400

2040 3080

遠藤さんの達人予想

0169 0069

0162 0669

0192 0699

0692 3933

1692 3999

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

3月19日 第6943回 6454※

3月20日 第6944回 9781

3月23日 第6945回 3851

3月24日 第6946回 9577※

3月25日 第6947回 9785

3月26日 第6948回 1346

3月27日 第6949回 4568