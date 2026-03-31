ブラッドリー・クーパー監督最新作『これって生きてる？』制作のきっかけになった実話エピソードシーン解禁
ブラッドリー・クーパー監督の最新作『これって生きてる？』より、本作制作のきっかけになった実話エピソードシーンの本編映像が解禁された。
【動画】実話エピソード！『これって生きてる？』本予告【勝負の夜 編】
トップ俳優としてだけでなく監督としても今やハリウッドを背負う存在となったブラッドリー・クーパーが、友人の実話を題材に生み出した本作。
2人の子どもにも恵まれ、順調なはずだった夫婦、アレックスとテス。中年にさしかかり、置き去りにしてきたそれぞれの夢が2人の結婚生活を終わりに向かわせる。失意の中、ニューヨークの街でふと足を運んだコメディークラブで偶然舞台に立つアレックス。夫婦の赤裸々な関係を“笑い”に変えながら、新しい生きがいを見つけていくアレックス。その先にあった思いがけない人生とは…。
ウィル・アーネット演じる主人公のアレックスと、ローラ・ダーン演じる妻のテスという離婚の危機を迎えた夫婦が、自分たちのアイデンティティーや幸せを再発見する物語には、ブラッドリー・クーパーが切望したキャスト＆スタッフが集結した。
今回解禁となったのは、ブラッドリー・クーパーが本作を作るきっかけになったエピソードを描いた重要なシーン。家族と別居し、離婚の危機に向き合うことになった主人公のアレックスは、偶然にもスタンドアップコメディーのステージに立つことになる。最初はあくまで“趣味”だったステージだが、赤裸々な結婚生活への本音を“笑い”に変えることで観客の共感を得始め、不思議なカタルシスを覚え始める。そして、ついに初めてゲストとして大きなオファーを得たアレックス。ところが、まさに“趣味”から“本気”に変わる大一番の勝負となったステージの観客席には、偶然にも妻・テスが客として訪れていた…。
『マエストロ：その音楽と愛と』の撮影中にクーパーは、友人でもあるウィル・アーネットから実際に起きたこの奇妙で魅力的なエピソードを知り、本作の制作を決意した。「私は『夏まで待ってほしい』と言いました」とクーパーは語る。「私が脚本を書いて、それを皆さんに渡す。もし気に入ったら、この映画を作ろう。気に入らなくても問題ない。気に入った部分を取り入れて、皆さんの映画を作ってほしい」と語ったという。
解禁となった映像では、初めてアレックスがステージに立っていたことを知ったテスが「知らないのは私だけ？」と詰め寄り、別居中の妻への隠し事が明らかとなったことで一瞬けんのんな雰囲気に。勝負をかけたステージを終えたばかりのアレックスは、まさに夫婦関係でも勝負を迫られる。ところが、テスは予想外の一言を放ち…？
実際にモデルになった夫婦はこのエピソードをきっかけに和解への道筋を見つけているが、アレックスとテスの関係は、この“勝負の夜”にどんな変化を生み出すのか…？
映画『これって生きてる？』は、4月17日より全国公開。
【動画】実話エピソード！『これって生きてる？』本予告【勝負の夜 編】
トップ俳優としてだけでなく監督としても今やハリウッドを背負う存在となったブラッドリー・クーパーが、友人の実話を題材に生み出した本作。
2人の子どもにも恵まれ、順調なはずだった夫婦、アレックスとテス。中年にさしかかり、置き去りにしてきたそれぞれの夢が2人の結婚生活を終わりに向かわせる。失意の中、ニューヨークの街でふと足を運んだコメディークラブで偶然舞台に立つアレックス。夫婦の赤裸々な関係を“笑い”に変えながら、新しい生きがいを見つけていくアレックス。その先にあった思いがけない人生とは…。
今回解禁となったのは、ブラッドリー・クーパーが本作を作るきっかけになったエピソードを描いた重要なシーン。家族と別居し、離婚の危機に向き合うことになった主人公のアレックスは、偶然にもスタンドアップコメディーのステージに立つことになる。最初はあくまで“趣味”だったステージだが、赤裸々な結婚生活への本音を“笑い”に変えることで観客の共感を得始め、不思議なカタルシスを覚え始める。そして、ついに初めてゲストとして大きなオファーを得たアレックス。ところが、まさに“趣味”から“本気”に変わる大一番の勝負となったステージの観客席には、偶然にも妻・テスが客として訪れていた…。
『マエストロ：その音楽と愛と』の撮影中にクーパーは、友人でもあるウィル・アーネットから実際に起きたこの奇妙で魅力的なエピソードを知り、本作の制作を決意した。「私は『夏まで待ってほしい』と言いました」とクーパーは語る。「私が脚本を書いて、それを皆さんに渡す。もし気に入ったら、この映画を作ろう。気に入らなくても問題ない。気に入った部分を取り入れて、皆さんの映画を作ってほしい」と語ったという。
解禁となった映像では、初めてアレックスがステージに立っていたことを知ったテスが「知らないのは私だけ？」と詰め寄り、別居中の妻への隠し事が明らかとなったことで一瞬けんのんな雰囲気に。勝負をかけたステージを終えたばかりのアレックスは、まさに夫婦関係でも勝負を迫られる。ところが、テスは予想外の一言を放ち…？
実際にモデルになった夫婦はこのエピソードをきっかけに和解への道筋を見つけているが、アレックスとテスの関係は、この“勝負の夜”にどんな変化を生み出すのか…？
映画『これって生きてる？』は、4月17日より全国公開。