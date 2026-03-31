女優の入山法子が３１日、都内で４月１日放送開始のテレビ東京系ドラマ「水曜日、私の夫に抱かれてください」（水曜・深夜０時３０分）の会見に出席した。

人生で初めて彼氏ができたが、その彼氏が既婚者であったことが判明。だが彼氏の妻から不倫を認められ、公認不倫を続ける奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンス。

夫に不倫される女性を演じる入山は「とにかく謎な人物」と分析。「謎に見える部分を謎に演じたら、ただミステリアスになる。人間らしい本心、奥底を探して整理しながら楽しんで演じる感じ。展開に期待していただきたい」と話した。

同作のチーフ監督は俳優としても活躍する沢村一樹。「現場でアイデアが次々と溢（あふ）れてしまう方。想像もしていなった演出をつけてくれるのが面白い。蓉子ちゃん（菅井友香）を初めましての時に触れるシーンがあって、その指先を川のせせらぎのように触って下さいと。これが沢村監督イズムなのか」と話し、沢村は「見事な下流でしたよ。イメージ以上の下流ができた」と絶賛した。

タイトルにちなみ「〇曜、〇〇〇してます」という質問には「毎曜日、猫を愛（め）でています」と写真と共に紹介。「曜日のルーティーンが見当たらなくて…我が家の猫なんですが、この子たちを月、火、水、木、金、土、日、愛でています」とメロメロだった。

４月１日からは新年度。目標を聞かれると「現状維持というかとにかく健康で、旬のおいしいものでも楽しめる年にしたい」と意気込んだ。