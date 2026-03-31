元櫻坂４６で女優の菅井友香が３１日、都内で行われた４月１日放送開始のテレビ東京系連続ドラマ「水曜日、私の夫に抱かれてください」（入山法子とダブル主演、水曜・深夜０時３０分）の記者会見に出席した。

人生で初めて彼氏ができたが、その彼氏が既婚者と判明。その妻からは不倫を認められ、公認不倫を続ける奇妙な三角関係を描いた不倫ラブサスペンスだ。菅井は、不倫に巻き込まれた女性を演じる上で「真面目でしっかりしているように見えて、クセのある役。蓉子を応援したいと思ってもらえるようにした」と告白。撮影以外では「一緒に主題歌を選ばせてもらったり、意見を聞いて取り入れてくれたりして、なかなか出来ない経験で楽しかった」と笑顔で振り返った。

同作のチーフ監督は、俳優としても活躍する沢村一樹。菅井は沢村について「アイデアがすごくて、楽しんで現場を盛り上げてくれる。アイデアを試すのが楽しかったし、見本を見せてくれて全部いただきますという気持ちで受け取らせてもらった」。驚くシーンで「森のくまさんに出会ったみたいに」とアドバイスを受けたといい、沢村から「言うのは簡単だけど、やるのは大変。でも再現してくれて助かりました」とねぎらわれた。

タイトルにちなみ、「〇曜、〇〇〇してます」には「日曜日、おそば食べています」と紹介。「毎週日曜日、競馬のお仕事をさせてもらって関西に行っている。その帰りに大好きなおそば屋さんがあって、マネジャーさんと一緒に行っている。おそばが大好きなんです。これを楽しみに頑張っています」とモチベーションを明かした。

新年度の目標を聞かれると「世の中的にはスポーツ選手が世界で活躍している。私も海外の作品に出演できる実力をつけていくように、もっともっと頑張りたい」。プライベートでは「グループ時代の同期が一緒に富士山に登ろうと誘ってくれたので３０歳になった記念に登りたい」と声を弾ませた。