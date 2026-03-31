女優で、BS―TBSの人気番組「町中華で飲ろうぜ」に出演中の清田みくり(23)が31日、自身のインスタグラムを更新し、あらためて同日で芸能界を引退することを報告した。清田は同月2日にSNSで、同月末で芸能活動を終了することを明らかにしていた。



【写真】これが芸能界ラストショット 笑顔がおだやか

31日のインスタには森の中で優しい笑顔を見せるショットを掲載。「改めまして 3月末で芸能活動を終了させていただくことになりました。これまで応援してくださった皆様、作品作りの仲間に入れてくださった皆様、ずっと力になってくれた皆様、ずっと支えてくださった皆様、本当にありがとうございました！」と感謝した。



「私は、決してコミュニケーションが得意な方ではなかったので、かなしいかな、お世話になった方々のことで、知ることができなかった部分もきっと沢山あります。それでも、そんな私を、本当にいつも温かい眼差しで、いつも私の成長を願って、見守ってくれていたのは、痛いほど伝わっていて。だから、私は今こんなに胸が幸せでいっぱいなのだと思います。」としみじみ。「そんな素敵な方々から生き方、モノの見方、人との接し方を、沢山学ばせていただきました。これからもずっと、心からたくさんたくさん尊敬しています。」と思いをつづった。



「芸能活動を終了するという選択は、真剣に考えるとか、本気で決めるとか以上に、初めて自分で責任を持って選んだことだったように思います。それがこんなにも怖いことを初めて知ったし、でもそれを真っ直ぐに伝えたとき、相手がちゃんと受け止めてくれることも初めて知りました。」と決断までにさまざまな葛藤があったことをにじませた。「この強く優しい経験はきっと忘れません。愛溢れる方々に囲まれながら活動できた時間は、本当に人生の宝です。声を大にして、楽しかったと叫べます。長くなってしまいましたが、みなさま、お元気で！幸あれ！」と全力で感謝と愛をつづった。



清田は2002年生まれ、和歌山県出身。2024年から「町中華―」に出演。NHK大河ドラマ「いだてん～東京オリンピック噺～」にも出演した。



（よろず～ニュース編集部）