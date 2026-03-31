世界チャンピオン監修ジェラートも楽しめる！リーベルホテル大阪「Citrus & Melon Fair」

記事ポイント 柑橘とメロンを主役にしたアフタヌーンティー（5,000円〜）が2026年5月15日より登場アジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟監修の本格ジェラートも提供パフェ2種・ジェラート2種など爽やかな初夏スイーツが多彩に揃う 柑橘とメロンを主役にしたアフタヌーンティー（5,000円〜）が2026年5月15日より登場アジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟監修の本格ジェラートも提供パフェ2種・ジェラート2種など爽やかな初夏スイーツが多彩に揃う

リーベルホテル大阪の「Cafe & Bar LIBER」では、2026年5月15日（金）から「Citrus & Melon Fair」が開催されます。

柑橘とメロンを主役に、アフタヌーンティー・パフェ・ジェラートの初夏スイーツが揃います。

アジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟が監修した本格ジェラートも楽しめます。

リーベルホテル大阪「Citrus & Melon Fair」

開催期間：2026年5月15日（金）〜7月16日（木）会場：リーベルホテル大阪1F「Cafe & Bar LIBER」アクセス：JR「桜島駅」より徒歩約1分営業時間：11:30〜22:00（フードL.O. 21:00、ドリンクL.O. 21:30）

レモン・オレンジなどの柑橘とみずみずしいメロンを組み合わせた季節メニューが、2026年5月15日から7月16日まで提供されます。

爽やかな果実の風味を存分に味わえるスイーツが、アフタヌーンティーからパフェ、ジェラートまで幅広く揃っています。

アフタヌーンティー

「Citrus & Melon Soleil Afternoon Tea 〜陽光あふれる初夏のプレシャスタイム〜」は、12時〜17時（最終入店）に提供されます。

オレンジと日向夏の酸味と甘みが広がる「オレンジと日向夏のムース」は、軽やかでなめらかな口当たりが特徴です。

「柑橘のパヴロヴァ」は、サクッとしたメレンゲに柑橘フルーツのソースを閉じ込め、甘みと酸味が調和する爽やかな食感となっています。

ヨーグルトムースにフレッシュメロンをのせた「メロンとハーブのテラリウム」は、ライムやハーブの清涼感を合わせた初夏らしい一品です。

ドリンクはメロンとグリーンティーを合わせたカクテル「翠風（すいふう）」と、パッションフルーツやグレープフルーツを使ったノンアルコールカクテル「Pasionado（パッショナード）」が用意されています。

価格はコーヒー・紅茶付きで5,000円、カクテル1種付きで5,800円です。

数量限定のため、4日前までの事前予約制となっています。

パフェ

初夏にぴったりのパフェは2種類が用意されています。

「パルフェ・シトロン『ジョーヌ・ノワゼット』」（2,000円）は、なめらかなレモンヨーグルトのジェラートとフロマージュブランのクリームに、レモンカードやキャラメリゼ、はちみつゼリーを重ねた爽やかな構成です。

「パルフェ・メロン『シトロン・ヴェール・エ・ココ』」（2,200円）は、瑞々しいメロンの甘さにライムの酸味を重ね、ライムとオリーブオイルのジェラートとココナッツ風味のパンナコッタがまろやかなコクを添えています。

提供時間は14時〜21時30分（ラストオーダー21時）で、ショートサイズは11時30分〜14時の提供となっています。

ジェラート

アジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟が監修した本格的な味わいが楽しめます。

「レモンヨーグルト 大阪産はちみつの香り」（650円）は、ヨーグルトの爽やかな酸味にレモンのフレッシュ感と大阪産はちみつの優しい甘さが広がるジェラートです。

「ココナッツとライム 塩ナッツクランブル」（650円）は、ココナッツのまろやかなコクに口の中でふわりと南国気分が広がる仕上がりとなっています。

提供時間は11時30分〜22時（ラストオーダー21時30分）です。

柑橘とメロンが織りなす爽やかな組み合わせが、初夏のひとときを彩ります。

アフタヌーンティー・パフェ・ジェラートと、バリエーション豊かな初夏スイーツが一堂に味わえます。

アジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟が監修した本格ジェラートも、このフェアで楽しめます。

Cafe & Bar LIBER「Citrus & Melon Fair」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Citrus & Melon Fair」の開催期間と場所はどこですか？

A. 2026年5月15日（金）から7月16日（木）まで、リーベルホテル大阪1F「Cafe & Bar LIBER」で開催されます。JR「桜島駅」より徒歩約1分でアクセスできます。

Q. アフタヌーンティーの予約は必要ですか？

A. アフタヌーンティーは数量限定で、4日前までの事前予約制となっています。

コーヒー・紅茶付きで5,000円、カクテル1種付きで5,800円です。

Q. ジェラートはいつ食べられますか？

A. ジェラートは11時30分〜22時（ラストオーダー21時30分）に提供されます。

シングルサイズ650円で、「レモンヨーグルト 大阪産はちみつの香り」と「ココナッツとライム 塩ナッツクランブル」の2種類が揃っています。

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