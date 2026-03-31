CATL×SINEXCEL連携で蓄電所ソリューション強化！AI.net「ラブバッテリー」がSINEXCELと提携

記事ポイント AI.netとSINEXCELが戦略的パートナーシップを締結し、「ラブバッテリー」にCATL×SINEXCELの世界最強コンポーネントを統合SINEXCELの日本市場6年・約50件の導入実績により、日本の系統連系要件に完全適合2026年Q2のSINEXCEL日本法人設立で、24時間365日の国内保守・管理体制を確立 AI.netとSINEXCELが戦略的パートナーシップを締結し、「ラブバッテリー」にCATL×SINEXCELの世界最強コンポーネントを統合SINEXCELの日本市場6年・約50件の導入実績により、日本の系統連系要件に完全適合2026年Q2のSINEXCEL日本法人設立で、24時間365日の国内保守・管理体制を確立

AI.netは、世界累計17GWの実績を持つPCSメーカーSINEXCELと日本市場における戦略的パートナーシップ協定を締結し、系統用蓄電所ソリューション「ラブバッテリー」をさらに強化します。

世界シェアNo.1のCATLバッテリーとSINEXCELの高効率PCSという最強クラスの組み合わせにより、極めて信頼性の高い蓄電ソリューションを日本市場へ提供します。

2026年Q2のSINEXCEL日本法人設立と連動した24時間365日の保守・管理体制により、「ラブバッテリー」の長期安定稼働が保証されます。

AI.net「ラブバッテリー」がSINEXCELと提携

提供: AI.net合同会社（東京都）パートナー: Shenzhen Sinexcel Electric Co., Ltd.（中国深セン市）対象ソリューション: 系統用蓄電所ソリューション「ラブバッテリー」SINEXCEL実績: 世界累計17GW・日本市場6年・約50件の導入実績

AI.netは、日本の電力系統の安定化と再生可能エネルギーの導入拡大を目指す系統用蓄電所の開発・運営トータルソリューション「ラブバッテリー」を展開しています。

今回のSINEXCELとの提携により、すでに締結済みのCATL社との1GWh規模のバッテリー供給契約と合わせ、世界トップクラスのコンポーネントで構成された蓄電システムの提供が実現します。

世界最強のコンポーネント統合（CATL × SINEXCEL）

世界シェアNo.1のバッテリーメーカーCATL社の高耐久バッテリーと、世界累計17GWの実績を持つSINEXCEL社の高効率PCSを組み合わせ、AI.netが最適なシステム設計を行います。

この3社一体の体制により、日本最高水準のパフォーマンスを持つ蓄電システムが実現します。

日本の系統連系への完全適合

SINEXCEL社は日本市場で6年、約50件の導入実績を持ち、日本の厳しい技術基準や電力会社の系統連系要件を熟知しています。

豊富な国内知見により、確実かつ迅速なプロジェクト推進が可能です。

2026年日本法人設立による万全のアフターサポート

SINEXCEL社は2026年Q2に日本法人を設立し、AI.netとの共同で日本国内における24時間365日の保守・管理（O&M）体制を強化します。

この体制により、「ラブバッテリー」の長期にわたる安定稼働が保証されます。

「ラブバッテリー」は、CATLとSINEXCELという世界最強クラスのコンポーネントを統合した、極めて信頼性の高い蓄電ソリューションです。

SINEXCEL社の日本市場6年・約50件の実績に裏打ちされた系統連系への完全適合により、確実なプロジェクト推進が実現します。

2026年Q2の日本法人設立後は、24時間365日の国内保守・管理体制で長期安定稼働が支えられます。

AI.net「ラブバッテリー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ラブバッテリー」とはどのようなソリューションですか？

A. AI.netが展開する系統用蓄電所の開発・運営トータルソリューションです。

日本の電力系統の安定化と再生可能エネルギーの導入拡大を目的とし、CATLのバッテリーとSINEXCELのPCSという世界最強クラスのコンポーネントを統合した高信頼性の蓄電システムを提供します。

Q. SINEXCELとの提携で「ラブバッテリー」はどう強化されますか？

A. 世界累計17GWの実績を持つSINEXCELのPCS技術が統合され、日本の厳しい系統連系要件への完全適合と確実なプロジェクト推進が可能になります。

また、2026年Q2のSINEXCEL日本法人設立と連動した24時間365日の保守・管理体制も整備されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post CATL×SINEXCEL連携で蓄電所ソリューション強化！AI.net「ラブバッテリー」がSINEXCELと提携 appeared first on Dtimes.