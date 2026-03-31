世界チャンピオン監修ジェラートも楽しめる！リーベルホテル大阪「Citrus & Melon Fair」

記事ポイント リーベルホテル大阪のCafe & Bar LIBERで2026年5月15日から7月16日まで「Citrus & Melon Fair」を開催柑橘とメロンを主役にしたアフタヌーンティー・パフェ・ジェラートなど初夏の爽やかな季節メニューが揃うアジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟監修による本格ジェラートも登場 リーベルホテル大阪のCafe & Bar LIBERで2026年5月15日から7月16日まで「Citrus & Melon Fair」を開催柑橘とメロンを主役にしたアフタヌーンティー・パフェ・ジェラートなど初夏の爽やかな季節メニューが揃うアジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟監修による本格ジェラートも登場

リーベルホテル大阪の「Cafe & Bar LIBER」では、2026年5月15日から7月16日まで「Citrus & Melon Fair」が開催されます。

柑橘フルーツとメロンを主役にしたアフタヌーンティー・パフェ・ジェラートなど、初夏の爽やかな味覚が一堂に揃います。

アジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟監修による本格ジェラートも登場し、多彩なフレーバーが楽しめます。

リーベルホテル大阪「Citrus & Melon Fair」

開催期間：2026年5月15日（金）〜7月16日（木）場所：リーベルホテル大阪 1F「Cafe & Bar LIBER」アクセス：JR「桜島駅」より徒歩約1分営業時間：11:30〜22:00（フードL.O. 21:00、ドリンクL.O. 21:30）

「Citrus & Melon Fair」は、初夏の陽光のもとで柑橘とメロンの豊かな味わいを多彩なスイーツで楽しめる期間限定フェアです。

レモン・オレンジ・日向夏・ライムなどの柑橘と、瑞々しいフレッシュメロンを組み合わせた季節限定メニューが2026年5月15日からラインナップします。

アフタヌーンティー

「Citrus & Melon Soleil Afternoon Tea 〜陽光あふれる初夏のプレシャスタイム〜」は、柑橘とメロンを主役にした初夏のアフタヌーンティーです。

「オレンジと日向夏のムース」はオレンジと日向夏の酸味と甘みが広がる、軽やかでなめらかな口当たりの一品です。

「柑橘のパヴロヴァ」はサクッとしたメレンゲに柑橘フルーツのソースを閉じ込め、甘みと酸味が調和する爽やかな食感が楽しめます。

「メロンとハーブのテラリウム」はヨーグルトムースにフレッシュメロンをのせ、ライムやハーブの清涼感を合わせた初夏の庭園を思わせる色合いが魅力の一品です。

アフタヌーンティーとともに楽しめるドリンクとして、メロンとグリーンティーを合わせたカクテル「翠風（すいふう）」と、パッションフルーツやグレープフルーツを使用したノンアルコールカクテル「Pasionado（パッショナード）」も用意されます。

提供時間は12時〜17時（最終入店）で、コーヒー・紅茶付きが5,000円、カクテル1種付きが5,800円となっています。

数量限定のため、4日前までの事前予約制です。

パフェ

初夏にぴったりのパフェは2種類展開されます。

「パルフェ・シトロン「ジョーヌ・ノワゼット」」（2,000円、ショートサイズ1,000円）は、なめらかなレモンヨーグルトのジェラートとフロマージュブランのクリームにレモンカード・キャラメリゼ・はちみつゼリーを重ねた、初夏らしい軽やかな一品です。

「パルフェ・メロン「シトロン・ヴェール・エ・ココ」」（2,200円、ショートサイズ1,200円）は、瑞々しいメロンの甘さにライムとオリーブオイルのジェラートの爽やかな香りが重なり、ココナッツ風味のパンナコッタのまろやかなコクが味わいに深みを添えます。

提供時間は14時〜21時30分（ラストオーダー21時）で、ショートサイズは11時30分〜14時の提供となります。

ジェラート

アジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟監修による本格ジェラートも楽しめます。

「レモンヨーグルト 大阪産はちみつの香り」（650円）は、ヨーグルトの爽やかな酸味にレモンのフレッシュ感と大阪産はちみつの優しい甘さが広がる一品です。

「ココナッツとライム 塩ナッツクランブル」（650円）は、ココナッツの優しい甘さとまろやかなコクに口の中でふわりと南国気分が広がる仕上がりです。

提供時間は11時30分〜22時（ラストオーダー21時30分）です。

濃厚な口どけのジェラートからフレッシュ感を楽しむソルベタイプまで、多彩なフレーバーが揃っています。

柑橘とメロンを主役にした多彩なスイーツが揃い、初夏の爽やかな味覚を余すところなく楽しめます。

アジア初のジェラート世界チャンピオン監修の本格ジェラートから、数量限定の贅沢なアフタヌーンティーまで、こだわりのラインナップが充実しています。

アフタヌーンティー・パフェ・ジェラートと3つのカテゴリにわたる豊富な選択肢が、初夏の特別なひとときを演出します。

Citrus & Melon Fairの紹介でした。

よくある質問

Q. アフタヌーンティーは予約が必要ですか？

A. 数量限定のため、4日前までの事前予約制となっています。

料金はコーヒー・紅茶付きが5,000円、カクテル1種付きが5,800円です。

Q. ジェラートの監修者について教えてください。

A. アジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟が監修しています。

「レモンヨーグルト 大阪産はちみつの香り」や「ococoナッツとライム 塩ナッツクランブル」など多彩なフレーバーが揃い、11時30分から22時まで楽しめます。

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