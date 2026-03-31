読売テレビ夕方の情報番組『ten.』、25年度視聴率、OA同時間帯で1位 中谷しのぶアナ「精進して参ります！」
読売テレビは31日、夕方の情報番組『かんさい情報ネットten.』（月〜金 後3：50 ※関西ローカル）について2025年度の個人視聴率と世帯視聴率でOA同時間帯1位を獲得したと発表した。
【写真】読売テレビ夕方の顔…中谷しのぶ＆黒木千晶アナら『ten.』レギュラー陣
2025年度の個人視聴率が3.2％、世帯視聴率6.1％（ビデオリサーチ調べ 関西地区）だった。同番組は今年3月23日にリニューアル。中谷しのぶアナウンサーに加え、足立夏保アナウンサーが火曜日のメインキャスターを務めている。
■中谷しのぶキャスターコメント
『ten.』をご覧いただいている皆さま、いつもありがとうございます！リニューアルしてから一週間。まぁるいロゴと、より優しくなった色味のセットで“視点は鋭く！”を意識してお届けしています。引き続き「夕方はten.！」と選んでいただけるよう番組開始18年目もチームで力を合わせて精進して参ります！これからもよろしくお願いいたします！
【写真】読売テレビ夕方の顔…中谷しのぶ＆黒木千晶アナら『ten.』レギュラー陣
2025年度の個人視聴率が3.2％、世帯視聴率6.1％（ビデオリサーチ調べ 関西地区）だった。同番組は今年3月23日にリニューアル。中谷しのぶアナウンサーに加え、足立夏保アナウンサーが火曜日のメインキャスターを務めている。
■中谷しのぶキャスターコメント
『ten.』をご覧いただいている皆さま、いつもありがとうございます！リニューアルしてから一週間。まぁるいロゴと、より優しくなった色味のセットで“視点は鋭く！”を意識してお届けしています。引き続き「夕方はten.！」と選んでいただけるよう番組開始18年目もチームで力を合わせて精進して参ります！これからもよろしくお願いいたします！