岡山県津山市の斎場でエアコンの室外機や仏具などが盗難被害に遭い、警察が窃盗事件として捜査しています。

【写真を見る】盗難被害に遭った斎場の室内（津山市提供）

エアコンや仏具などが盗難被害に

津山市によりますと、今月（3月）28日午前8時ごろ、津山市加茂町の「津山市加茂町斎場」で職員が施設の室外機が無くなっていることに気が付き、警察に通報しました。

職員が確認したところ、通用口の窓ガラスが割られていて、室外機7台（小型5台・大型2台）と室内機2台（大型）のほか、ろうそく立てやおりん、花瓶、香炉などの金属製の仏具が無くなっていたということです。

現在施設の利用は停止…

施設の使用が無かった今月26日の午後2時ごろから28日の午前8時ごろまでの間に被害に遭ったとみられていて、津山市はきのう（30日）警察に被害届を提出しました。



盗難被害により、津山市では火葬炉の影響の調査も必要とし、現在施設の利用は停止されていて、再開時期については未定だとしています。



警察は窃盗事件として捜査しています。



RSKの取材に対し、津山市の担当者は「市の公共物が盗難に遭い困っている。もし心を改めていただけるなら、今からでも返してほしい」と話しています。



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