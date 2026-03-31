英有力紙が韓国のW杯４強“直前”を想起。実はその時――「日本も夏の布石に」「24年前の隣国より遥かに成熟している」

英有力紙が韓国のW杯４強“直前”を想起。実はその時――「日本も夏の布石に」「24年前の隣国より遥かに成熟している」