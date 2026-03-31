英有力紙が韓国のW杯４強“直前”を想起。実はその時――「日本も夏の布石に」「24年前の隣国より遥かに成熟している」
現地３月31日にロンドンのウェンブリーで開催される国際親善試合で、森保ジャパンはイングランド代表と相まみえる。今夏の北中米ワールドカップ（W杯）に向けて、非常に重要なテストマッチだ。
注目の戦いを前に、イギリスの有力紙『The Guardian』が「W杯を控え、本物の実力を証明すべくウェンブリーへ向かう日本代表」と題した特集記事を掲載。2002年の日韓W杯で４強入りした韓国代表が同大会を前に、今日の日本代表と同じくスコットランド代表、イングランド代表と対戦していた事実に触れ、次のように伝えている。
「2002年のW杯直前、韓国は自国でスコットランドに４−１で勝利し、イングランドと１−１で引き分けた。得点を挙げたのは、後にマンチェスター・ユナイテッドでチームメイトとなるマイケル・オーウェンとパク・チソンだった。これらの結果が、太極戦士たちに準決勝進出への自信を与えた。
日本はホームではないが、同じ相手と連戦を実施。土曜日にグラスゴーでスコットランドを１−０で下し、火曜日にウェンブリーへ向かう。２試合が日本にとってもセンセーショナルな夏を迎えるための布石となるよう期待したい。現在のサムライブルーは、24年前の東アジアの隣国より遥かに成熟しており、ハムデン・パークでの勝利は、かなり実験的なメンバー構成のチームにとって余裕のあるものだった」
同メディアはまた、「アジア最強であるだけではもはや十分ではない」「予選を圧倒的な強さで突破し、ブラジルにも勝利した森保一監督率いるチームは、イングランド相手に初勝利を挙げてさらなる存在感を示したい」などと綴った。
アジア最強のその先、正真正銘のワールドクラスへ――。日本は四度目の正直で、超強豪イングランドを初撃破なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
注目の戦いを前に、イギリスの有力紙『The Guardian』が「W杯を控え、本物の実力を証明すべくウェンブリーへ向かう日本代表」と題した特集記事を掲載。2002年の日韓W杯で４強入りした韓国代表が同大会を前に、今日の日本代表と同じくスコットランド代表、イングランド代表と対戦していた事実に触れ、次のように伝えている。
日本はホームではないが、同じ相手と連戦を実施。土曜日にグラスゴーでスコットランドを１−０で下し、火曜日にウェンブリーへ向かう。２試合が日本にとってもセンセーショナルな夏を迎えるための布石となるよう期待したい。現在のサムライブルーは、24年前の東アジアの隣国より遥かに成熟しており、ハムデン・パークでの勝利は、かなり実験的なメンバー構成のチームにとって余裕のあるものだった」
同メディアはまた、「アジア最強であるだけではもはや十分ではない」「予選を圧倒的な強さで突破し、ブラジルにも勝利した森保一監督率いるチームは、イングランド相手に初勝利を挙げてさらなる存在感を示したい」などと綴った。
アジア最強のその先、正真正銘のワールドクラスへ――。日本は四度目の正直で、超強豪イングランドを初撃破なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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