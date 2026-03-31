お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（43）が30日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。芸人としての悩みを吐露する場面があった。

この日はテレビプロデューサーの佐久間宣行氏とともに出演。ママ・MEGUMIとともにトークを繰り広げた。

芸歴22年でありながら、佐久間氏との絡みは「数えるばかり」しかないという藤森。「長いスパンで見たら、本当におぎやはぎさんとか、オードリーさんとか（と佐久間氏のような）、贅沢な悩みではありますけど、オリラジもいろいろ会社の力もあって、いろいろチャンスもらってますけど、結局のところ実力不足が大前提ですけど、やっぱそういう出会いがない22年間だった」ともらした。

そんな藤森に、MEGUMIは「でもそれが逆に良かったっていうか、今、独自の国をそれぞれ作れりになって」とフォローするも、藤森は「あっちゃん（中田敦彦）なんか誰にも見つかんないから、1人でどんどん孤独な方へ行って」と相方をいじった。

そのうえで「凄くそういう方と出会いたいです。コンビの時は、なんとなくコンビのプロジェクトを相方がいろいろ考えて、ディレクターが引き出してくれていたので良かったんですけど、この5年それがないから。なんか、ちょっと悩みというか」と話した。

MEGUMIがNetflixの人気バラエティー「罵倒村」とか「オファーが来たらどうする？」と聞くと、藤森は「絶対出ますよ。『トークサバイバー』も『罵倒村』もよだれ垂らして見てたんですから」と主張した。