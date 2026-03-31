杏、フィンランドで3ケ月間ドラマ撮影 スムーズな通訳に会場は感嘆の声
俳優の杏が3月31日、都内で行われた日本×フィンランド共同製作ドラマ『連続ドラマＷ BLOOD & SWEAT』完成報告会に登壇。W主演を務めたヤスペル・ペーコネンとダニエル・トイヴォネン監督とともにあいさつした後、フィンランドで撮影した約3ケ月を回想した。
【写真】スマートなベージュ衣装で登壇した杏
同作品は2022年にハリウッドとの共同制作作品『TOKYO VICE』シリーズに続き、WOWOWが新たに挑む海外共同製作プロジェクト。日本とフィンランド、およそ7800キロもの距離を越えて2人の刑事がたどり着く想像を絶する真実。人間という“弱く脆い魔物”が繰り広げるクライムサスペンスとなっている。
報告会が始まると、杏は「このドラマの魅力をしっかり伝えていきたいと思っております」と力強い口調で語り、ヤスペルは「昨日の夜、40時間かけて日本に来ました。多くの方に集まっていただきうれしく思います」とほほえんだ。ダニエル監督は「本日は足元の悪い中、皆さまお集まりいただきありがとうございます。キャスト、スタッフの皆さんの血と汗の結晶だと思っておりますので、広めていければ」と流ちょうな日本語であいさつし、杏がヤスペルに通訳。ダニエル監督のまさかの日本語と、杏のスムーズな通訳に会場には感嘆の声が漏れていた。
撮影はフィンランドと日本で行われたため、杏は約3ケ月フィンランドに滞在。杏自身、英語のセリフによる連続ドラマのメインキャストは初めてだという。「英語のセリフが一番大きなハードルとなりました。フィンランドのタンペレという街に住んで撮影を行いまして、その間フィンランドから出ることなく過ごしたことがとても貴重な体験となりました」と回想。作品にはアクションもあるため、「頭と体、両方を使って挑みました」と語った。
フィンランドと日本の撮影で大きく異なることは、労働の基準によって1日の撮影できる時間が限られていることだという。杏は「最初は戸惑いましたが、限られた時間の中でメリハリをつけて勢いつけて撮影していく。それが実現できるのはフィンランド人たちのチームワーク、ファミリアなところがあると感じました」と振り返り、「（フィンランドのキャスト、スタッフは）雑談でもあえて、『不安を感じさせないように』と英語でやりとりしていました」と温かな現場だったことを語った。
同作品は4月5日から毎週日曜午後10時に放送される。杏は日本の警視庁捜査一課の刑事・涼宮亜希役、ヤスペルはフィンランド国家捜査局・FNB1の刑事・ヨン・ライネ役を演じる
日本からのキャスト陣には、濱田岳、高杉真宙、福士誠治、時任勇気、早乙女太一、國村隼といった実力派俳優陣が集結。フィンランド、ドイツからのキャスト陣には、エリアス・サロネン、マーリン・ローズ、ミッコ・ノウシアイネン、アリナ・トムニコフ、ゼファン・スミス＝グナイスト、アンティ・レイニが決定している。
【写真】スマートなベージュ衣装で登壇した杏
同作品は2022年にハリウッドとの共同制作作品『TOKYO VICE』シリーズに続き、WOWOWが新たに挑む海外共同製作プロジェクト。日本とフィンランド、およそ7800キロもの距離を越えて2人の刑事がたどり着く想像を絶する真実。人間という“弱く脆い魔物”が繰り広げるクライムサスペンスとなっている。
撮影はフィンランドと日本で行われたため、杏は約3ケ月フィンランドに滞在。杏自身、英語のセリフによる連続ドラマのメインキャストは初めてだという。「英語のセリフが一番大きなハードルとなりました。フィンランドのタンペレという街に住んで撮影を行いまして、その間フィンランドから出ることなく過ごしたことがとても貴重な体験となりました」と回想。作品にはアクションもあるため、「頭と体、両方を使って挑みました」と語った。
フィンランドと日本の撮影で大きく異なることは、労働の基準によって1日の撮影できる時間が限られていることだという。杏は「最初は戸惑いましたが、限られた時間の中でメリハリをつけて勢いつけて撮影していく。それが実現できるのはフィンランド人たちのチームワーク、ファミリアなところがあると感じました」と振り返り、「（フィンランドのキャスト、スタッフは）雑談でもあえて、『不安を感じさせないように』と英語でやりとりしていました」と温かな現場だったことを語った。
同作品は4月5日から毎週日曜午後10時に放送される。杏は日本の警視庁捜査一課の刑事・涼宮亜希役、ヤスペルはフィンランド国家捜査局・FNB1の刑事・ヨン・ライネ役を演じる
日本からのキャスト陣には、濱田岳、高杉真宙、福士誠治、時任勇気、早乙女太一、國村隼といった実力派俳優陣が集結。フィンランド、ドイツからのキャスト陣には、エリアス・サロネン、マーリン・ローズ、ミッコ・ノウシアイネン、アリナ・トムニコフ、ゼファン・スミス＝グナイスト、アンティ・レイニが決定している。