元おはガール・日向未来、事務所退所を報告 今後はフリーで活動
元おはガールで『王様のブランチ』でリポーターを務める日向未来（23）が3月31日、自身のXを更新。同日に事務所アデッソを退所することを報告した。
【写真】王様のブランチのリポーターとして！笑顔を見せる日向未来
日向は「この度、2026年3月31日をもちまして株式会社アデッソを退所することになりました」と報告。「お世話になった約13年間、多くの学びや経験をさせていただき成長することができました。これまで支えてくださった事務所の皆さまには、心より感謝しております」と伝えた。
「そして、応援してくださる皆様と、関わってくださった全ての方のお陰でこうして活動を続けられています。改めまして、いつもありがとうございます」とした。
続けて「退所後もフリーランスで芸能活動を続けていきます」と伝え、「これからも素敵なご縁に感謝し、ひとつひとつのお仕事を大切に、丁寧に向き合っていきたいと思います。引き続き、温かく見守っていただけましたら幸いです。今後ともどうぞよろしくお願い致します」と結んだ。
日向は2002年9月13日生まれ、埼玉県出身。舞台『ふしぎ遊戯』（15年）、子ども向け番組『おはスタ』おはガール（16年）、情報番組『王様のブランチ』のリポーター（22年）などに出演している。
【写真】王様のブランチのリポーターとして！笑顔を見せる日向未来
日向は「この度、2026年3月31日をもちまして株式会社アデッソを退所することになりました」と報告。「お世話になった約13年間、多くの学びや経験をさせていただき成長することができました。これまで支えてくださった事務所の皆さまには、心より感謝しております」と伝えた。
続けて「退所後もフリーランスで芸能活動を続けていきます」と伝え、「これからも素敵なご縁に感謝し、ひとつひとつのお仕事を大切に、丁寧に向き合っていきたいと思います。引き続き、温かく見守っていただけましたら幸いです。今後ともどうぞよろしくお願い致します」と結んだ。
日向は2002年9月13日生まれ、埼玉県出身。舞台『ふしぎ遊戯』（15年）、子ども向け番組『おはスタ』おはガール（16年）、情報番組『王様のブランチ』のリポーター（22年）などに出演している。