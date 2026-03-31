フィギュアスケートの紀平梨花選手が、所属するトヨタ自動車から退社することを31日、自身のSNSで発表しました。

紀平選手は自身のXに「本日をもちまして、トヨタ自動車の皆さまに支えていただいた日々に一区切りを迎えることとなりました」と投稿。「ケガで思うように練習や試合に臨めない時期もありましたが、いつも真摯に寄り添い、変わらずサポートしていただいたことに心から感謝しています」とつづりました。

「トヨタスポーツが大切にしている『チャレンジすること』『ネバーギブアップの精神』を胸に、ここまで頑張ってくることができました」と紀平選手。「これからもその気持ちを大切にしながら、自分らしく競技に向き合っていきます」とし、豊田章男会長との写真などの写真を掲載しました。

紀平選手は2019年、2020年に女子シングルで全日本選手権と四大陸選手権を制覇。近年はケガで主要大会から遠のいていましたが、2025年9月29日に自身のSNSでアイスダンスに挑戦することを表明。西山真瑚選手とカップルを結成し、12月21日にはアイスダンスでは初めての全日本選手権に出場しました。

リズムダンス(RD)で3位となるも、フリーダンス(FD)では演技後半にミスが重なった紀平選手。総合4位で大会を終え、演技後には涙を流していました。