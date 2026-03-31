28日のUAEダービーを制したワンダーディーン（牡3＝高柳大、父ディーマジェスティ）は予定通りアラブ首長国連邦（UAE）ドバイから米国に転戦し、ケンタッキーダービー（5月2日、チャーチルダウンズ、ダート2000メートル）を目指す。

ケンタッキーダービーを主催する米チャーチルダウンズ社は同レース公式サイトのニュースで「UAEダービー覇者ワンダーディーン、同2着シックスピードがケンタッキーダービー出走馬選定シリーズ・ロードトゥザケンタッキーダービーの欧州・中東ラウンドで出走権を確保しました」と紹介した。

ワンダーディーンは母の父ワンダーアキュート、父ディーマジェスティという血統。「父系が89年ケンタッキーダービー馬サンデーサイレンスに由来し、偉大なディープインパクト、その産駒であるディーマジェスティの血を引いています。母の父ワンダーアキュートが99年のダービースターであるカリズマティック（ケンタッキーダービー＆プリークネスS2冠制覇、エクリプス賞最優秀3歳牡馬＆年度代表馬）の産駒で母系もケンタッキーダービーとつながりがあります」と血統の話題に触れている。

また、高柳大輔師(48)が24年に伏竜S覇者テーオーパスワードでケンタッキーダービーに臨み、5着に入った実績を紹介。厩舎にとっては2年ぶり2度目の大舞台となる。