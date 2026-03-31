シャキシャキ食感が楽しい！ せいろ蒸しで「れんこん肉だんご」に挑戦／ズボラ人間、せいろ蒸し生活はじめました！
最近SNSを中心に、せいろを使った料理が注目されています。興味はあるけど難しそう…と思っている方もいるのではないでしょうか。
【漫画】『ズボラ人間、せいろ蒸し生活はじめました！ 並べて待つだけ！ラクうまレシピ』を第1回から読む
ズボラを自称する漫画家でイラストレーター・ノグチノブコさんがハマったのは、今話題のせいろ。料理上級者しか使いこなせなさそう…と思いきや、ズボラさん＆料理初心者さんと相性抜群でした。
食材を準備してせいろで蒸すだけ、蓋を開けたらほぼ完成、そのまま食卓にも出せちゃいます！ 野菜はさらにおいしくなり、憧れのおうちお菓子にも挑戦したりと、食生活がとっても彩り豊かに！
『ズボラ人間、せいろ蒸し生活はじめました！ 並べて待つだけ！ラクうまレシピ』は、すでにせいろにチャレンジしている方はもちろん、せいろの選び方やお手入れ方法も紹介しているので、これから挑戦してみたい方にも最適の1冊です。
※本記事は『ズボラ人間、せいろ蒸し生活はじめました！ 並べて待つだけ！ラクうまレシピ』（ノグチノブコ/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
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食材を準備してせいろで蒸すだけ、蓋を開けたらほぼ完成、そのまま食卓にも出せちゃいます！ 野菜はさらにおいしくなり、憧れのおうちお菓子にも挑戦したりと、食生活がとっても彩り豊かに！
※本記事は『ズボラ人間、せいろ蒸し生活はじめました！ 並べて待つだけ！ラクうまレシピ』（ノグチノブコ/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました