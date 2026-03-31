イスラマバードでの会談に先立ち握手を交わすサウジのファイサル外相（左）とパキスタンのダル外相/Pakistan Ministry of Foreign Affairs/AP

パキスタン・イスラマバード（CNN）米国とイスラエルがイランへの空爆を開始してから1カ月。紛争が急速に激化する中、少なくとも9カ国で数千人が死亡し、経済には1日あたり数十億ドルの損失が生じている。各国は世界的なエネルギー危機にも直面している。

しかし今回の戦争の規模は、ここからさらに拡大の一途をたどる恐れがある。

イランはサウジアラビアに加え、湾岸協力会議（GCC）に加盟するクウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦（UAE）、オマーンに対しても、ドローン（無人機）やミサイルの集中砲火を浴びせている。

これまでのところ、いずれの国々もイランへの報復には踏み切っていない。

「サウジアラビアは非常に忍耐強く対応している」。パキスタン陸軍でかつて第2位の地位にあった退役中将のムハンマド・サイード氏は述べた。

「もしサウジアラビアが軍事的に報復すれば、後に続く国が出てくるだろう」「そうなると地域全体が戦火に包まれる」（サイード氏）

サウジアラビアが戦争に直接関与すれば、その影響は湾岸のアラブ諸国を巻き込むだけでは済まなくなるとみられる。

2025年、サウジアラビアはパキスタンと相互防衛協定を締結した。

29日、イスラマバードで行われたサウジアラビアの外相との会談で、パキスタンの首相はこの同盟国が「並外れた自制」を見せたことへの感謝の意を表した。

また同首相はサウジの外交官に対し、「パキスタンは常にサウジアラビアと肩を並べて立ち続ける」と確約した。

ここには、もしイランがサウジアラビアを過度に追い詰めれば、核を保有する隣国パキスタンがサウジの防衛に駆けつける事態を招きかねないという意味合いが含まれる。

パキスタンの指導部は、厳密には戦いを望んでいるわけではない。

宿敵であるインドとパキスタンが4日間にわたる空戦とミサイル戦を繰り広げてから、まだ1年も経っていない。また、パキスタン軍は数カ月にわたり、隣国アフガニスタンのイスラム主義勢力タリバンとの国境を越えた小競り合いを続けている。

パキスタンには、この紛争を沈静化させるための強い動機がある。また多くの近隣諸国に対してドローンやミサイルを発射してきたイランには、この地域に残された友人がほとんどいないのが実情だ。

「イランが戦略的環境において抱える関係の中で、最も問題が少ないのはパキスタンだ」と、ワシントンを拠点とする中東政策評議会の上級常任研究員、カムラン・ボカリ氏は述べている。「他に経路はない」

パキスタンのダル副首相兼外相が口にしたように、現在の紛争はさらなる「死と破壊」をもたらすだけだとの認識の下、トルコ、サウジアラビア、エジプトの各国外相らは29日、パキスタンの首都でダル副首相と会談。危機について話し合った。

会談後、ダル氏は何らかの形での米イラン和平協議が検討されていると説明。それはパキスタンによる主催を念頭に置いていると示唆した。

「イランと米国の双方が、協議の仲介役としてパキスタンを信頼すると表明している」とダル氏は述べ、そのような会合が「数日中にも」実現する可能性があると付け加えた。

29日の声明でダル氏はまた、中国の王毅（ワンイー）外相との最近の電話会談にも言及した。

「中国は、イランと米国の会談を主催するというパキスタンの取り組みを全面的に支持している」（ダル氏）

ダル氏はエジプト代表団との会談中に転倒して肩に微小骨折を負ったにもかかわらず、31日には中国へ飛び、協議を行う予定だ。

とはいえパキスタンの危機外交は、より深刻な課題に直面している。

先週末、イエメンでイランの支援を受ける反政府武装組織フーシが戦線に加わり、今回の紛争で初めてイスラエルに向けてミサイルを発射。地域紛争はさらに拡大した。

一方で米国は中東に数千人の兵力を展開しており、イランに対する地上作戦の可能性が懸念されている。

またイラン国内からも、長期にわたって戦いを続けると誓う声が上がっている。

イランのある治安当局高官は、これは自分たちの戦争だと明言。トランプ氏とイスラエルのネタニヤフ首相に「歴史的な教訓を授けるまで、防衛は止めない」と語った。

イラン外務省のバガエイ報道官は30日、イランはパキスタンが地域諸国と開催した最近の会合には一切参加していないと述べ、それらの会合はイランが合意していない枠組みで行われていると指摘した。

「パキスタンが近隣諸国と開催している会合は、彼らが独自に設計した枠組み内で行われており、我々はこれに参加していない」とバガエイ氏は述べた。

同報道官によると、米国はパキスタンを含む仲介者を通じて交渉の要請や提案を伝えているものの、イランの現在の最優先事項は、進行中の攻撃に対する自衛にあるという。「現時点で、米国の軍事侵略と攻撃が激しく続く状況下において、我々のあらゆる努力と能力は、間違いなく自衛に注がれている」と、同報道官は述べた。

状況は極めて流動的かつ危険だ。トランプ政権もイランも勝利を宣言する一方で、互いに大量の殺傷兵器を撃ち合っている。

ただそんな紛争当事者たちでさえ、これまで自制的な姿勢を見せる瞬間が何度かあった。

この戦争が一段と拡大するリスクは、それほどまでに現実的なのだということだ。

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本稿はCNNのアイバン・ワトソン記者による分析記事です。