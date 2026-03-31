【和食麺処サガミ】グランドメニュー刷新　天ぷらそばや鯛めしなど登場

「和食麺処サガミ」は4月8日、全164店舗でグランドメニューを春夏仕様に改定する。

同店は、東海地方を中心に関東・関西・北陸で展開する和食ファミリーレストラン。「挽きたて・打ちたて・湯がきたて」の“三たて”にこだわり、全店舗に石臼を設置し、毎日そば粉を挽いている。そば・うどんなどの麺料理に加え、みそ煮込や手羽先といった「なごやめし」、四季折々の素材を活かした和膳など、幅広いメニューを提供している。

和食麺処サガミのこだわり

今回のメニュー改定は、春夏シーズンに向けた大幅リニューアルとなる。

【新メニューの一例】

※地域により販売商品・一部価格が異なる場合あり

※曜日・時間帯により販売商品が異なる場合あり

〈全店販売メニュー（価格は税込）〉

◆天ぷら更科そば（1,790円）

揚げたての天ぷらとそばを楽しめる一品。そばの実の中心部分のみを挽いた更科粉を使用し、白くなめらかな喉ごしと繊細な香り、上品な味わいが特徴。地域の嗜好に合わせて配合した出汁のそばつゆと、サガミ特製のごまだれの2種類で味わえる。

天ぷら更科そば』

◆漬けまぐろ丼と麺（1,770円）

店内でカットしたまぐろを、出汁の旨みを効かせたサガミ特製のたまり醤油に漬け込み、贅沢に盛り付けた一品。卵黄の濃厚なコクが加わり、のど越しの良いそばとの相性も抜群だという。

【この記事の画像12点はこちら】和食麺処サガミ 春夏グランドメニュー

◆花かごサガミ膳（2,400円）

おろしそばに加え、刺身・天ぷら・茶碗蒸し・小鉢・小ごはんを組み合わせた和膳メニュー。チキン南蛮に使用する純和鶏のむね肉は、International Taste Institute（国際味覚審査機構）2026年審査会で、最高位の優秀味覚賞「三ツ星」を6年連続受賞している。

※東部・西部メニュー店舗では菜彩鶏のむね肉を使用

◆たまり醤油の辛味おろしうどん お好みランチ（1,300円）

好みのサイドメニューを自由に組み合わせられるランチ限定セット。自社製麺ならではのコシの強いうどんに、出汁の旨みを効かせたたまり醤油を合わせ、辛味おろしの爽やかな刺激が楽しめる。

〈地域別メニュー〉

◆宇和島風鯛めしと麺（茶碗蒸し付）（2,310円）

愛媛県の郷土料理をアレンジ。愛媛県産活〆「白寿真鯛0（ゼロ）」を使用し、さっぱりとした甘みの特製タレと卵黄が絡み、ご飯との相性も抜群。

※中部寿司メニュー・東部・西部メニュー

宇和島風鯛めしと麺（お得な茶椀蒸し付）

◆博多風鯛めしと麺（茶碗蒸し付）（2,310円）

1杯目は特製ごまだれ、2杯目は出汁と薬味でお茶漬けとして楽しめる。白ごまを飼料に使った「白寿真鯛0」を使用し、セサミン由来の抗酸化力も特徴だという。

※中部寿司メニュー・東部メニュー

【画像12点を見る】博多風鯛めしと麺（茶碗蒸し付）、冷やし鶏そばとしらすといくらミニ丼セット など

◆冷やし鶏そばとしらすといくらミニ丼セット（2,050円）

岩手県洋野町産「純和鶏」のもも肉を香ばしく焼き上げ、だしを合わせることで旨みを引き出した。冷たいつゆとともに、さっぱりと楽しめる一品。

※中部メニュー

◆帆立天おろしきしめんとしらすといくらミニ丼セット（1,970円）

北海道・噴火湾産の帆立を使用した天ぷらは、濃厚な甘みと旨みが特徴。愛知県産小麦「きぬあかり」をブレンドしたきしめんは、つるりとした喉ごしともちもち食感が魅力。

※中部寿司メニュー

◆もつ煮込うどん（ごはん付）（1,770円）

国産豚もつとこんにゃく、3種の野菜を白味噌とにんにくでじっくり煮込んだ一品。旨みが溶け込んだコク深い出汁が、うどんとよく合う。

※東部メニュー、一部中部寿司メニュー

◆泪鉄火（なみだてっか）そば（1,540円）

まぐろ・大和芋とろろ・ねばねば野菜・なめこを豪快に混ぜ、海苔で包んで味わうスタミナメニュー。おろしわさびと刻みわさびのダブルの辛味が爽快な刺激を生む。

※西部メニュー