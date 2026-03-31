【略語クイズ】「VIVA LA ROCK」の略語は？ゴールデンウィークに開催される埼玉のフェス！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「VIVA LA ROCK」の略語は？
「VIVA LA ROCK」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、略すと3文字になります！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ビバラ」でした！
「ビバラ」は「VIVA LA ROCK」を略した言葉です。
「VIVA LA ROCK」とは、2014年からさいたまスーパーアリーナで開催されているロックフェスのこと。毎年、5月上旬のゴールデンウィークの期間に行われています。
ちなみに、2026年はさいたまスーパーアリーナが改修工事中のため、埼玉スタジアム2002周辺の会場で、初の野外開催となる予定ですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『VIVA LA ROCK 2026』
・『VIVA LA ROCK 2025』
ライター Ray WEB編集部