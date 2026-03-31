【略語クイズ】「VIVA LA ROCK」の略語は？ゴールデンウィークに開催される埼玉のフェス！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、略すと3文字になります！

「VIVA LA ROCK」の略語はなんでしょうか？

正解は「ビバラ」でした！

「ビバラ」は「VIVA LA ROCK」を略した言葉です。

「VIVA LA ROCK」とは、2014年からさいたまスーパーアリーナで開催されているロックフェスのこと。毎年、5月上旬のゴールデンウィークの期間に行われています。

ちなみに、2026年はさいたまスーパーアリーナが改修工事中のため、埼玉スタジアム2002周辺の会場で、初の野外開催となる予定ですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『VIVA LA ROCK 2026』

・『VIVA LA ROCK 2025』