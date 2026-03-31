◆米大リーグ ドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが３０日（日本時間３１日）、開幕４試合目にして初めて敗れた。先発した佐々木朗希投手（２４）は５回途中で７８球を投げ、４安打２四球で１失点の粘投も敗戦投手となった。佐々木をリードした相棒のラッシング捕手は試合後、取材に応じ、「（朗希は）大きな一歩を踏み出したと思うし、これを糧に積み上げていくつもりだ。明日、彼と腰を据えて話し合い、何をもっと改善できたかを確認し、いくつかの点を見つけて、次回の彼の登板に活かしたい」と充実の汗をぬぐった。

佐々木はオープン戦４試合の防御率が１５・５８で、８回３分の２を投げて１７四死球。「正直僕が１番不安だった」と後に語った右腕の表情は明るくは無かった。これを見たラッシングは「ブルペンから戻る時に彼と少し話をして、俺とお前だけの世界だと伝え、自分のしていることを信じろと言った」と言葉をぶつけ、試合では５回途中１失点の粘投を引き出した。

７８球を投げて、ストライクは４５球でストライク率は５７・７％。オープン戦４登板のうち、３登板で５０％に満たなかったとあって、カットボールの割合を増やすなどして制球がやや安定した。多投したカットについては「あれはまだ新しいものだ。それをどのように使いたいか、まだ本当には分かっていない。分かっているのは、それが速球から派生したものであり、彼がそれをゾーンに投げれば投げるほど、彼の速球がより生きてくるということだけだ。全体として本当に素晴らしく見えた」と新球種に手応えを感じていた。