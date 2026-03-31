吉岡里帆、どんぎつね4年ぶり復活を“5文字”で報告→反響相次ぐ「最高です」
俳優の吉岡里帆が3月31日、自身のインスタグラムを更新。4月24日からテレビ放映されるCM「帰ってきたどんぎつね篇」で、人気キャラクター“どんぎつね”を4年ぶりに演じることになったことを受け、心境を記した。
【動画】舞台裏も！吉岡里帆“どんぎつね”4年ぶり復活
吉岡は、CM動画とともに「ただいまっ」と絵文字つきで投稿。ファンからは「最高です」「また会えた」「待ってました」などといった感想が相次いで寄せられている。
4年前に放映した「さよなら、どんぎつね篇」では、白を基調とした愛らしいファッションとキュートなふるまいで視聴者の心を癒してくれた“どんぎつね”。今回は黒いドレスを身にまとい、「どん兵衛」の“おだし”に欠かせない素材・鰹節に溺れながら、大人の魅力あふれるさまざまな表情を披露する。4年前とはがらりと雰囲気が変わった、大人っぽい“どんぎつね”に注目だ。
ファンからは「どんぎつねも大人に！」「めっちゃうれしい！」「待ってました！」「かわいすぎる」などといった感想が相次いで寄せられている。
ナレーションを務めるのは、声優・ナレーターの若本規夫。心にしみわたる低音ボイスで、「どん兵衛」の“おだし”の味わい深さを表現している。
【動画】舞台裏も！吉岡里帆“どんぎつね”4年ぶり復活
吉岡は、CM動画とともに「ただいまっ」と絵文字つきで投稿。ファンからは「最高です」「また会えた」「待ってました」などといった感想が相次いで寄せられている。
ファンからは「どんぎつねも大人に！」「めっちゃうれしい！」「待ってました！」「かわいすぎる」などといった感想が相次いで寄せられている。
ナレーションを務めるのは、声優・ナレーターの若本規夫。心にしみわたる低音ボイスで、「どん兵衛」の“おだし”の味わい深さを表現している。