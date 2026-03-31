PEACH JOHN×Cath Kidston♡花柄が可愛いランジェリー＆ルームウェア

PEACH JOHNから、英国発ブランドCath Kidstonとのコラボコレクションが登場♡手描きプリントのやさしい花柄と、ロマンティックなディテールが魅力の特別なラインナップです。ランジェリーからルームウェア、雑貨まで幅広く展開され、日常にときめきをプラスしてくれるアイテムばかり♪春気分を高めてくれる注目コレクションをチェックしてみて。

花柄×ロマンティックな世界観

今回のコレクションは、Cath Kidstonらしい手描きのフラワープリントが主役。

レースやリボンなど繊細なディテールを組み合わせ、ノスタルジックでロマンティックな雰囲気に仕上げています。

やわらかな色合いと温かみのあるデザインは、身につけるだけで気分が上がるポイント♡

英国らしいクラシカルなムードと、PEACH JOHNならではの女性らしさが絶妙に融合したコレクションです。

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全ラインナップ＆商品詳細

プリントシフォンレースアップブラ / ショーツ

・プリントシフォンレースアップブラ

サイズ：C～Fカップ / UB65,70,75 価格：4,500円(税込)

・プリントシフォンショーツ

サイズ：S,M,L（カラー：クリーム、ネイビー） 価格：2,400円(税込)

プリントリブパジャマ

価格：7,400円(税込)

カラー：クリーム、グリーン

プリントリブワンピース

価格：6,600円(税込)

カラー：クリーム、グリーン

プリントリブルームシューズ

価格：2,500円(税込)

シアーエンブロイダリーバッグ

価格：3,500円(税込)

■発売日：2026年3月11日（水）

■販売場所

・PEACH JOHN公式通販サイト

・全国のPEACH JOHN / SALON by PEACH JOHN銀座店 / PJ BASIC新百合ヶ丘店 ※アウトレット店・PJ BASIC梅田店を除く

春のときめきを纏って

花柄のやさしい世界観と女性らしいデザインが魅力の今回のコラボ♡ランジェリーからお部屋時間まで、トータルで楽しめるのが嬉しいポイントです。限定キャンペーンも開催されるので、特別感たっぷりのこの機会をお見逃しなく♪お気に入りのアイテムを取り入れて、春の毎日をもっと華やかに彩ってみてください。