「彼がこれまで培ってきたオーラを、もの凄く感じました。芝居や役に対する姿勢も、本当に立派になった。もうお父さんのような目線で見ちゃいますね」

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そう語るのは、吉沢亮（32）が2011年に出演した『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日）の坂本浩一監督である。



『国宝』では歌舞伎役者にばけた ©時事通信社

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初共演から15年…盟友とつかんだ栄冠

“国宝旋風”が止まらない。映画の興行収入は200億円を突破し、映画賞を総なめに。3月13日の日本アカデミー賞では10部門で最優秀賞を獲得し、吉沢も最優秀主演男優賞に輝いた。

プレゼンターを務めたのは、『国宝』で共演した横浜流星。吉沢と抱き合って喜びを分かち合ったが、2人が初共演したのが、『フォーゼ』だ。坂本監督が言う。

「吉沢君はシャイな子でしたが、アクションもやりたいと言っていた。ブルース・リーの動画を見せて『これ、やってみて』と言ったら、すぐに感覚を掴んでいました。横浜君は、吉沢君演じる仮面ライダーメテオの親友役でしたが、いま『国宝』で共演して、運命を感じますね。2人とも自分の番組出身の自慢の子です（笑）」

ロケ地を“聖地巡礼”に訪れるファンも絶えない。劇中で吉沢が森七菜と訪れた、京都府の「レストラン百花園」の従業員が語る。

「一時は行列が店の外まで出来ていた。『吉沢さんが食べたハンバーグを』と注文する方が多く、売上は倍ぐらいになりましたね」

朝ドラ『ばけばけ』でも圧巻の存在感

“国宝級”の活躍はまだまだある。NHK朝ドラ『ばけばけ』では、小泉八雲が信頼した教育者・西田千太郎をモデルにした錦織友一役を演じた。

13日の放送回で“ナレ死”したが、病気で激痩せした姿を見せるため、13キロの減量をしたことが話題となった。

体重13キロ減…激ヤセ姿に日本中が衝撃

吉沢も訪れた、西田千太郎旧居を管理する一般社団法人まちなかプランの今岡克己理事長が言う。

「西田は若い頃から肺病に悩んでおり、体重45キロぐらいの瘦せ型。34歳で亡くなる前は30キロ台でした。それを忠実に再現しようと、厳しい役作りをされたのだと思いました」

『ばけばけ』では英語教師役のため、撮影前から英語の勉強に勤しんでいた。

「クランクイン前から週数回、英会話のレッスンに通っていた。空き時間に練習も重ね、ご本人も『必死になって勉強した』と明かしています」（NHK関係者）

1月からAI英会話アプリ「スピーク」のCMに出演しているが、実はその前から同アプリを使って英語の学習をしていたという。

ハリウッド進出の可能性は？

「実は、彼は大のニューヨーク好きなのです」

と、語るのはあるテレビ関係者だ。

「初めて行ったのは10年ほど前。今夏、吉沢さんが主演するミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』も本場のブロードウェイで見ています。写真集の舞台にもニューヨークを選んでおり、『英語を理解できるようになったらもっと楽しめる』と語っている」（同前）

モデルの仕事や『国宝』の上映会でもアメリカに足を運んでいる吉沢。そんな彼が、かねてより「共演したい」と語っているハリウッドスターがいる。レオナルド・ディカプリオだ。

「特に『タイタニック』（1997年）より前の若い頃の作品が好きなようです。『ボーイズ・ライフ』（93年）や『ギルバート・グレイプ』（93年）のディカプリオに憧れていて、『天才』とまで語っています」（同前）

前出の坂本監督も、こうエールを送る。

「あれだけの実力とルックスを持っているので、海外で成功できる可能性は十分ある。やっぱり、そのために一番大切なのは英語を身につけることでしょうね」

ハリウッド俳優の渡辺謙も『国宝』の試写を見て「凄いものを作ったな」と、太鼓判を押したほどの演技。憧れのディカプリオのように、“世界のリョウ・ヨシザワ”にばける日も、そう遠くないのかもしれない。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月26日号）