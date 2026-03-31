ウソだろ!? アジアンツアーに参戦する海外プロが“けん玉”に挑戦！ 昨年賞金王のテクニシャン・比嘉一貴が成功！
アジア各国を転戦する男子プロのアジアンツアーが公式インスタグラムを更新。4月2日に千葉県で開幕する今季第3戦「インターナショナルシリーズ・ジャパン」を前に、参戦する選手たちがけん玉に挑戦する姿を動画で投稿した。
【動画】意外に海外プロでもけん玉に成功!? 上手いのはあの国のプロ？
今回、挑戦したのはトラビス・スマイス（オーストラリア）、ジェームズ・レオウ（シンガポール）、マーベリック・アントクライフ（オーストラリア）、コー・タイチ（香港）、マックス・ロットルフ（ドイツ）、ウォン・ウェイスワン（台湾）、そして昨年の同ツアー賞金王に輝いた比嘉一貴の7人だ。「けん玉チャレンジは見た目ほど簡単ではありませんよ！」と記された通り、初めて手にした選手もいたようで大皿に乗せるのにも一苦労。最初はポロポロと落としていた。しかし次第に慣れてきたのが成功した選手の中には、カメラに歩み寄ってけん玉を見せたり、まるでバーディをとった時のように帽子のひさしに手を当てたりする姿も見られた。比嘉もしっかりと成功させると嬉しそうにカメラにアピールしていた。しかし続けて反対側の皿に乗せようとしたり、てっぺんのけん先に球を刺したりしようとする挑戦はことごとく失敗。まだまだハードルが高すぎた様子だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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