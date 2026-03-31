千葉ロッテ、開幕投手・毛利海大の“プロ初勝利”記念グッズ発売へ「自分が投げる時はそのタオルを掲げてもらえたら」
千葉ロッテマリーンズは、あす4月1日正午よりマリーンズオンラインストアで毛利海大投手のプロ初勝利記念グッズの受注販売を開始する。
【写真】千葉ロッテ・毛利海大、直筆メッセージでファンに感謝
毛利投手は開幕戦である3月27日の埼玉西武ライオンズ戦（千葉・ZOZOマリンスタジアム）に先発し、初勝利を記録。新人投手による開幕戦での勝利は、球団では1950年以来、76年ぶり2人目となった。
今回販売する記念グッズは、直筆サイン入りのグローブやユニホームなどの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計27商品をラインアップ。
■毛利海大投手コメント
僕の初勝利記念グッズが出ることになりました！まさか自分の初勝利の記念グッズがこんな形で出ると思ってなかったのでとてもうれしいです。ぜひたくさんの方に手に取っていただき、自分が投げる時はそのタオルを掲げてもらえたらうれしいです！
■毛利海大投手プロ初勝利記念グッズ商品一例
直筆サイン入りフォトパネル(99個限定、証明書付き)：3万5000円
直筆サインボール&オリジナルトレカセット(24セット限定、証明書付き)：8万5000円
直筆サイン入りオーセンティックユニホーム(12個限定、証明書付き)：13万円
直筆サイン入りグローブ(5個限定、証明書付き)：22万円
フェイスタオル(デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ)：2000円
記念ユニホーム(DTF加工/サイズ：S、M、L、O)：1万7000円
Tシャツ(デザイン:メインビジュアル･直筆メッセージ/カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL) 3800円
トートバッグ：4000円
※販売はマリーンズオンラインストアにて4月1日正午より12日午後11時59分まで受注
※直筆メッセージデザインはプリントデザイン
※オーセンティックユニホームならびにグローブは選手が使用したものではない
【写真】千葉ロッテ・毛利海大、直筆メッセージでファンに感謝
毛利投手は開幕戦である3月27日の埼玉西武ライオンズ戦（千葉・ZOZOマリンスタジアム）に先発し、初勝利を記録。新人投手による開幕戦での勝利は、球団では1950年以来、76年ぶり2人目となった。
今回販売する記念グッズは、直筆サイン入りのグローブやユニホームなどの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計27商品をラインアップ。
僕の初勝利記念グッズが出ることになりました！まさか自分の初勝利の記念グッズがこんな形で出ると思ってなかったのでとてもうれしいです。ぜひたくさんの方に手に取っていただき、自分が投げる時はそのタオルを掲げてもらえたらうれしいです！
■毛利海大投手プロ初勝利記念グッズ商品一例
直筆サイン入りフォトパネル(99個限定、証明書付き)：3万5000円
直筆サインボール&オリジナルトレカセット(24セット限定、証明書付き)：8万5000円
直筆サイン入りオーセンティックユニホーム(12個限定、証明書付き)：13万円
直筆サイン入りグローブ(5個限定、証明書付き)：22万円
フェイスタオル(デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ)：2000円
記念ユニホーム(DTF加工/サイズ：S、M、L、O)：1万7000円
Tシャツ(デザイン:メインビジュアル･直筆メッセージ/カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL) 3800円
トートバッグ：4000円
※販売はマリーンズオンラインストアにて4月1日正午より12日午後11時59分まで受注
※直筆メッセージデザインはプリントデザイン
※オーセンティックユニホームならびにグローブは選手が使用したものではない