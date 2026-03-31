◇MLB ロッキーズ 14-5 ブルージェイズ(日本時間31日、ロジャース・センター)

ブルージェイズ戦に先発し、5回途中1失点と好投したロッキーズの菅野智之投手が試合後に、巨人時代のチームメートである岡本和真選手との対戦を振り返りました。

菅野投手はまずこの日の投球について振り返ると「いいピッチングができたと思います。全球種、効果的に使いましたし、ゲームプラン通りに運ぶことができたので、そこら辺のコンビネーションがよかったと思います」と述べました。

巨人時代のチームメートである岡本和真選手とは初対戦。「やっぱりどうしても特別な感情はありましたし、絶対に抑えたいと思っていましたし、和真のことは18歳の時からずっと成長を見てきたので、感慨深いものがありました」と特別な瞬間だったことも明かしました。

その岡本選手との対戦では、第1打席では空振り三振に仕留め、第2打席は四球でした。2打席ともフルカウントまで粘られる緊迫した対戦となりましたが、どちらもカウント2-2からストレートを投じ勝負を決めに行った菅野投手。その球について聞かれると、気持ちがこもった球であったとし「力入りますし、でも2打席目は、あそこのボールに手を出さないあたりはさすがだなと思いました。僕の中でも渾身の1球だったんですけど、しっかり見逃してくるあたりが、今年は間違いなく活躍するんじゃないかなって思いました」と岡本選手をたたえました。

そして改めて岡本選手のよさを聞かれた菅野投手は「やっぱり選球眼だと思いますよ。へんなボールに手を出さないですし、しっかりゾーンの見極めというのができている選手なので、僕はもう間違いなく活躍するだろうと、こっちに来る前から思っていました。それプラス守備の不安がまったくない。バッティングに集中できるというとこですごく価値のある選手だなと思います」と巨人で長年見守った後輩の成長に、言葉を尽くして語りました。