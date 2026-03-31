リアルピース、5・1「千葉ロッテ VS. 埼玉西武」の始球式に来場「当日は盛り上げます!!」
千葉ロッテマリーンズは、5月1日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる埼玉西武ライオンズ戦（後6：00試合開始）にYouTuberアイドルグループのリアルピースが来場することを発表した。
【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』
4月29日、30日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦、5月1日〜3日埼玉西武ライオンズ戦は、選手との野球体験会やスタジアムでのお仕事体験など、来場者がゴールデンウィークを一日通して楽しめるさまざまなイベントを開催。
5月1日はリアルピースが来場し、試合前に歌唱パフォーマンスとセレモニアルピッチを行い、球場を盛り上げる。
■リアルピースコメント
リアルピースです！僕らは日本一のグループを目指して日々活動しています！マリーンズさんも日本一を目指していると思うので、そんな方々の試合に携われることをとても光栄に思います。来てくれたファンの方々が思いっきり楽しんでくれたら嬉しいです。当日は盛り上げます!!
【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』
4月29日、30日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦、5月1日〜3日埼玉西武ライオンズ戦は、選手との野球体験会やスタジアムでのお仕事体験など、来場者がゴールデンウィークを一日通して楽しめるさまざまなイベントを開催。
■リアルピースコメント
リアルピースです！僕らは日本一のグループを目指して日々活動しています！マリーンズさんも日本一を目指していると思うので、そんな方々の試合に携われることをとても光栄に思います。来てくれたファンの方々が思いっきり楽しんでくれたら嬉しいです。当日は盛り上げます!!