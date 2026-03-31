◆パ・リーグ 楽天―ソフトバンク（３１日・楽天モバイル）

楽天・前田健太投手（３７）が３１日、ホーム開幕戦となるソフトバンク戦に先発。広島時代の１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来、日本球界では３８２８日ぶりのマウンドに上がった。

この日の仙台は朝から雨模様。しかし、午後４時１分の試合開始時にはやんでいた。開幕を待ちわびていた東北のファンから前田健に大声援が注がれた。日米通算１６５勝の右腕は前日３０日には「この東北で、イーグルスに入団してから初めての登板なので。しっかり皆さんにいいところを見せられるようにね。前田健太という投手を知ってもらえるように、しっかりといい姿を見せたいなと思います」と話していた。

初回。周東への第１球が外角の１３３キロスライダーでストライク。２球目で投ゴロに打ち取ると、２番・近藤はフルカウントからのスライダーで空振り三振。３番・柳町の２球目にこの日初めて投げた直球が１５１キロを計測し、最後はカーブで二ゴロに仕留めた。初回は１３球のうち１２球が変化球だった。

オープン戦は３試合で０勝０敗、防御率３・１８。今月１７日の西武戦（ベルーナドーム）では６回１安打無失点６奪三振と圧巻の投球を披露した。２４日に調整登板した２軍戦では３回途中６失点だったが、「（準備は）バッチリです。しっかりいい状態で（自身の）開幕を迎えられる」とこの日に臨んだ。

昨季はタイガースを退団後、５月にカブスとマイナー契約を結び、８月からはヤンキース傘下３Ａスクラントンでプレーした。シーズン終了後に２６年から日本球界に戻ることを表明。巨人、ヤクルトなど複数球団の争奪戦の末に楽天入りを決意した。背番号は代名詞の「１８」を選択。２４年まで在籍していた同学年の田中将大（現巨人）から継承する形となった。

昨年１２月の入団会見では「楽天で現役を終える覚悟はできています。生半可な気持ちで球団を選んだわけではない」と語った前田健。野球人生の最終章がスタートした。

◆前田健太（まえだ・けんた）１９８８年４月１１日、大阪府生まれ。３７歳。ＰＬ学園では１年夏と３年春に甲子園出場。０６年高校生ドラフト１巡目で広島入団。１５年オフにドジャース移籍。昨季までＭＬＢでプレーした。１３年ＷＢＣ、１５年プレミア１２日本代表。沢村賞２度、最多勝利２度、最優秀防御率３度、最多奪三振２度、ベストナイン３度、ゴールデン・グラブ賞５度。１８５センチ、８３キロ。右投右打。今季年俸１億５０００万円（金額は推定）。