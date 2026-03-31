「面倒くさいから養子になりなさい」。料理家・文筆家の麻生要一郎が語る、縁と家族と引き継がれるもの

食卓には、人の縁が宿る。料理家・文筆家の麻生要一郎さんが今も年末に作る豚の昆布巻きには、千駄ヶ谷のおばあちゃん姉妹との物語がある。クックパッドのポッドキャスト番組『ぼくらはみんな食べている』で語ってくれました。

お告げ通りに、おばあちゃんが出てきた

母を看取り、水戸の実家で片付けを終えた麻生さんが、もう一度東京で暮らそうと決めたとき、頼ったのは友人のお告げだった。

「お告げをくれる人がいるんですね」と麻生さんはさらりと言う。その友人から、5、6年前に「あなたは千駄ヶ谷にすごく縁があるから、その地名を何かあった時に思い出してね」と言われていた。当時は「なんのこっちゃ」という感覚だったが、母が亡くなって引っ越し先を探すタイミングで思い出し、「どこに引っ越したらいいと思う?」と聞いてみた。





「『千駄ヶ谷』って即答で言われて。妙に腑に落ちてしまって、じゃあ探すわ、って言って検索したんです」

条件も細かく告げられた。「線路に近くて、窓が多くて、古いマンション」。さらにもう一言。「おばあちゃんが見えてる」。

ひとまずその言葉を頭の片隅に置いたまま検索を続けると、条件通りのマンションの2階の部屋が出てきた。入居前に挨拶をしようと5階のドアのチャイムを鳴らすと、おばあちゃんが出てきた。

「『あ! 来た!』と思いましたね。でも、なんか、どこかジブリの世界に出てきそうな、ちょっと今まで見た感じではないおばあちゃまが出てきて」

姉80歳、妹70ちょい。二人ともタバコをプカっと吸う。自分たちで「モテモテだった」と言ってはばからない、東京育ちの不良の姉妹だった。お告げのおばあちゃんは、本当にいた。

寸胴鍋いっぱいの昆布巻きが、縁をつないだ

引っ越して一週間ほど経ったころ、姉妹が「ネコちゃん見せてね」と部屋に来た。チョビを見るなり、お姉さんがこう言った。「あなたもう一人なんでしょ。このネコちゃんだけ家族なんでしょ」。





そこから姉妹との交流が始まった。やがて猫のチョビが5階に「誘拐」され、麻生さんは定期的に5階に通うようになった。そのうちに、姉妹が得意料理を振る舞ってくれるようになった。豚の昆布巻きだった。

昆布巻きといえばニシンや鮭が定番だが、姉妹の家はなぜか豚肉だった。理由はわからない。でも食べると美味しくて、1週間も経つとまた食べたくなった。やがて姉妹が買い物に行けなくなると、麻生さんが代わりに材料を買いに出るようになった。

「グラムで言ってくれないので『何本か買ってきて』とか言われて。何本か買っていくと、『え、なんかこれしか買ってこなかったの?』と言われて（笑）。誰が食べるのか、そんなにと思いながら、また追加で買ってきたりして、それを巻いてましたね。寸胴鍋いっぱいに」

料理を一緒に作り、食べることが、二人との距離を縮めていった。食卓が、家族をつくった。今も年末になると麻生さんは豚の昆布巻きを作る。

お墓の前で言われた、「養子になりなさい」

ある日、姉妹から「お墓を探しに付き合って」と頼まれた。近くのお寺の自動式のお墓を見に行くと、姉妹は「三つください」と言った。

「おかしいな、と思って。いらないんだけどな、と思ってたんだけど」

三人で受付に並ぶと、担当者から「契約はそれぞれですか?」と聞かれた。両側を姉妹に挟まれた麻生さんが答えようとする前に、二人がこう言った。「私たちもうすぐ死んじゃうから、契約この人」。

そのとき、妹の方がクリスチャン・ディオールと書かれた大きなピンクのサングラスをゆっくり外した。

「『あなた面倒くさいからうちの養子になりなさい』と言われて。相手の人とかも『何をしてるのこの人たち』みたいな感じだし、僕も『あ、はい』と言っちゃったんですよ（笑）」

「役所の手続きなんか後でやればいいから、とりあえず苗字もう変えてそこに書いて」と言われ、その場で名前を書いた。天気の話だと思っていた言葉は、本気だった。麻生さんは養子になった。

大変なこともたくさんあったという。でも麻生さんはこう振り返る。

「姉妹が僕がいいなと思ったのは、明るかったということと、東京でいい時代を生き抜いてきた面白さみたいなものがあって。彼女たちじゃないと提供できないネタとか時間があったような気がします」

引き継がれた器で、誰かをもてなす

キッチンを案内してもらうと、棚には染め付けの器が並んでいた。姉妹が長年集めて使ってきたものを譲り受けたものだという。

「せっかく養子にしてもらって、自分たちが長年集めて使ってきたものだから、それをみんなと共有していくのはすごくいいなと思って」





料理も、器も、引き継がれていく。麻生さんの食卓を囲んだ人たちが、またそれぞれの誰かへと伝えていく。そういう連鎖が、この千駄ヶ谷の部屋を起点に広がっている。

文筆家としての仕事も、人の縁から生まれた。SNSに書いていた文章を見た友人に「文章を書く仕事をしてみたらいいんじゃないか」と勧められ、最初の著書『僕の献立』で本格的に書くようになった。「ギュッと」という言葉を使うレシピフォーマットに収まらない料理家が、普段の食卓をそのまま本にする。パートナーと構成を考えながら書き続けてきた。

今年執筆中の本は、猫のチョビの視点から麻生さんの人生を振り返るという試みだ。

「チョビの気持ちになって、僕のことを書くという、とっても危うい（笑）。自分の人生のいろんなポイントの中で、チョビに勝手に僕の本音を言わせてるみたいなところはあって」

語尾が「ニャ」になったら止めてほしい、と周囲に頼んでいるという。もう1冊も企画中で、ゴーサインが出ればすぐに書き始める。

お告げで導かれた部屋で、不良のおばあちゃんたちに養子にされ、引き継いだ器で人をもてなす。その食卓に人が集まり、料理が次の誰かへと受け継がれていく。麻生要一郎の物語は、「ひょんなこと」を重ねながら、まだ続いている。

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【ゲスト】

第65回・第66回（2月20日・27日配信） 麻生要一郎さん

料理家・文筆家



1977年茨城県水戸市生まれ。家庭的な味わいのお弁当やケータリングが評判になり、日々の食事を記録したInstagramでも多くのフォロワーを獲得。料理家として活躍する一方、自らの経験を綴ったエッセイ＆レシピ『僕の献立 本日もお疲れ様でした』『僕のいたわり飯』『365 僕のたべもの日記』『僕が食べてきた思い出、忘れられない味 私的名店案内22』を刊行。近著に初の自伝＆食エッセイ『酸いも、甘いも。あの人がいた食卓 1977-2025』がある。



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【パーソナリティ】

クックパッド株式会社 小竹 貴子

クックパッド社員／初代編集長／料理愛好家



趣味は料理🍳仕事も料理。著書『ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはんになる』『時間があっても、ごはん作りはしんどい』（日経BP社）など。



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この記事はクックパッドのポッドキャスト番組『ぼくらはみんな食べている』の配信内容を再編集した記事です。