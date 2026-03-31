テレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）が30日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。共演したお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（43）にまさかの凡ミスで謝罪する場面があった。

MEGUMIは「パートナーディレクターとかプロデューサーとかってどうやって決まるんですか？」と質問。佐久間氏は「あるのは確実にやっぱり、見せたい自分が先にある人は、ディレクターがどうこうじゃない。西野（亮廣）くんもそうだし、あっちゃん（中田敦彦）もそうだったし」と見解。

そのうえで「もしかったら女性タレントさんで言ったら、田中みな実さんとか」と藤森の元カノとして知られるフリーアナウンサーで女優の田中みな実の名前を挙げる“ミス”。

佐久間氏は「あ、ごめんなさい」と謝罪すると、藤森は「もう今更。そんなこと。フリーで話して」と困惑しきり。

佐久間氏は「ごめんなさい、本当にただの凡ミス」と照れ笑い。「でもね、そういう見せたい自分が先にある人は、ディレクターが引き出すじゃないから。なんか悪いなと思っちゃうの、ブランディング崩すから」と話した。