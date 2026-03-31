女優の萩尾みどり（72）が31日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。家族について語った。

萩尾は、料理好きの母と会社員だった父のもとに生まれ、千葉大理学部在学中の20歳の時に女優デビュー、同番組では司会の黒柳徹子から「元祖高学歴女優」と紹介された。今では41歳になる長男と同居しており、長女は結婚し独立、孫も誕生した。

自身のきょうだいについて、萩尾は「3姉妹で、姉、私、妹で、“女3人でもかしましい”って言われるのに、母でしょ。父はのけ者ですよ」と回想。「女4人でワーワー言ってる横で、無言で1人でテレビを見てた」と振り返ると、黒柳は「ホントに？かわいそう」と同情。萩尾は「今思うとかわいそうですけどね」と苦笑いした。

そして「私は父にそっくりで、母には全然似てなかった」と、自身の容姿は長身だった父から受け継いだことを告白。母からは料理のスタイルを踏襲しており、それは長女にも引き継がれているそう。

それを自覚したのは、孫を預かることになり、頼まれた夕食を用意した時のこと。長女の夫が帰宅するなり「えーっ！そっくり」と驚がく。娘と萩尾の手料理が似ていることを指摘され、「料理って踏襲するんだ」と驚いたという。

また現在10歳になった孫は、週6日の習い事で多忙だといい、番組では3歳頃に萩尾が手作りのピザを振る舞った時の写真を公開。黒柳が「うちで作れるのは凄いね。“おばあちゃまが作ってくださった”ってうれしいじゃない」と感心すると、萩尾は「う〜ん、もう忘れてるかもしれない。今度会った時に言っときます」と笑っていた。