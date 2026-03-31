女優・日向未来（23）が31日、公式Xを更新。所属事務所の退所を発表した。

「いつも応援してくださる皆様、関係者の皆様へ」と書き出した日向。「この度、2026年3月31日をもちまして株式会社アデッソを退所することになりました」と報告した。

「お世話になった約13年間、多くの学びや経験をさせていただき成長することができました。これまで支えてくださった事務所の皆様には、 心より感謝しております」と感謝。「そして、応援してくださる皆様と、関わってくださった全ての方のお陰でこうして活動を続けられています。 改めまして、いつもありがとうございます」と伝えた。

「退所後もフリーランスで芸能活動を続けていきます。これからも素敵なご縁に感謝し、ひとつひとつのお仕事を大切に、丁寧に向き合っていきたいと思います」として「引き続き、温かく見守っていただけましたら幸いです。 今後ともどうぞよろしくお願い致します」と締めくくった。

日向は2022年4月からTBS系「王様のブランチ」のリポーターに就任。NHK Eテレ「ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！」では14代目うたのおねえさん（ミライ役）を務めた。