3児の母・近藤千尋「ワンオペ弾丸！グアム旅（私の両親もいたから安心安全）」 バカンス楽しむ親子ショット公開
お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が30日、自身のインスタグラムを更新。「ワンオペ弾丸！グアム旅（私の両親もいたから安心安全）」に出かけたことを明かし、親子ショットなどバカンスを楽しむ様子を披露した。
【写真】「最高でした」娘たちとグアム旅行を楽しむ近藤千尋
近藤は「パパはお仕事のため来れなかったので寂しい気持ちもありましたが…それも吹っ飛ぶくらいのリゾナーレグアムさんが最高でした」と、充実した3泊4日を回顧。滞在中はプールで何度もスライダーを滑ったり、ココナッツ削りなどの文化体験を楽しんだりと、さまざまなアクティビティを満喫したそうだ。
「春休み、素敵な思い出が出来たから新学期も力を合わせてみんなで楽しもうね」と新生活へ向けて娘たちと心を1つにし、「じぃじ、ばぁばありがとう」と一緒に出かけてくれた両親に感謝を伝えた。
近藤と太田は2015年9月に結婚。17年5月に長女、19年10月に次女、24年8月に三女が誕生した。
【写真】「最高でした」娘たちとグアム旅行を楽しむ近藤千尋
近藤は「パパはお仕事のため来れなかったので寂しい気持ちもありましたが…それも吹っ飛ぶくらいのリゾナーレグアムさんが最高でした」と、充実した3泊4日を回顧。滞在中はプールで何度もスライダーを滑ったり、ココナッツ削りなどの文化体験を楽しんだりと、さまざまなアクティビティを満喫したそうだ。
「春休み、素敵な思い出が出来たから新学期も力を合わせてみんなで楽しもうね」と新生活へ向けて娘たちと心を1つにし、「じぃじ、ばぁばありがとう」と一緒に出かけてくれた両親に感謝を伝えた。
近藤と太田は2015年9月に結婚。17年5月に長女、19年10月に次女、24年8月に三女が誕生した。