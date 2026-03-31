◇全国高校選抜ラグビー大会決勝 東福岡33―22桐蔭学園（2026年3月31日 埼玉・熊谷ラグビー場）

決勝が行われ、昨年3位の東福岡が、昨年優勝の桐蔭学園（神奈川）を33―22（前半28―17）で破って5年ぶり7度目の優勝を果たした。

東福岡は前半2分、敵陣左ラインアウトからCTB田島航喜（2年）が前進して最後はSO川添丈（2年）が先制トライ。その後トライとペナルティーゴールを1本ずつ与えて7―10で迎えた同9分、CTB八尋奏（2年）のパスを受けたFL吉川元基（2年）が逆転トライを決めた。同13分、自陣でターンオーバーされてトライを与えて14―17に。同18分、CTB八尋からNo・8浜田篤志（1年）にパスをつないでトライを決めて再び逆転した。さらに同25分、自陣での粘り強いディフェンスからPR武田琢磨（2年）がボールを奪うとSH橋場璃音（2年）の「50:22キック」で脱出。敵陣ゴール前ラインアウトのチャンスを作り、モールで押し込んでHO米田来海（2年）がトライを決めた。後半に入ってすぐにトライを与えて6点差に迫られたが、後半28分に敵陣でペナルティーを獲得。ラインアウトモールでHO米田がトライを決め、11点差に広げて試合を決定づけた。

春冬通じた日本一は、花園を制した2022年度以来。花園ではその翌年から桐蔭学園が3連覇している。東福岡のFL吉川主将は「桐蔭をこれ以上優勝させたくない思いがあった。桐蔭を止められるのは東福岡しかいない」と“打倒・桐蔭学園”への思いを明かした。

新チームでは、ディフェンス重視だった昨季から一転、アタックの練習に時間を費やした。「キックオフミーティングの時に“今年はアタックするぞ”と。その日からずっと、9割ぐらいほぼアタックしかやってない」。特にFW陣は、九州共立大や福岡工大の大学生を相手にスクラムとモールを強化。この日は大事な局面で2度のモールトライを決め「FW勝負で勝てたことが今日の結果につながった」と勝因に挙げた。