明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０４：００ 米・バーＦＲＢ（連邦準備制度理事会）理事が法曹団体主催の討論会に参加

０６：１０ 米・ボウマンＦＲＢ副議長が講演

０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（日銀短観）

０９：３０ 豪・住宅建設許可件数

１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数

１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・失業率

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数（前週比）

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２１：３０ 米・小売売上高

２２：１０ 米・バーＦＲＢ理事が市民団体主催の討論会に参加

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

２３：００ 米・企業在庫



○決算発表・新規上場など



決算発表：フイルコン<5942>，オプトエレ<6664>



出所：MINKABU PRESS