ウェルス・マネジメント <3772> [東証Ｓ] が3月31日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の業績予想を取り下げ、未定に変更した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

第４四半期中の取引完了を企図しておりました大型の取引について、いずれも交渉中の取引相手先との協議を重ねた結果、来月以降の完了となる見込みと判断するに至りました。係る大型取引が今期業績に与える影響を踏まえ、従来の業績予想を取り下げて未定とすることとしたものです。 2026年３月期の通期業績予想については、現在急ぎ精査しており、一定の合理性を持って算定できる状況となりましたら速やかに公表いたします。 なお、2026年３月期の期末配当につきましては、前期と同様の水準を維持する予定です。

