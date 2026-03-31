ヤマシタヘルスケアホールディングス <9265> [東証Ｓ] が3月31日大引け後(16:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比36.0％減の4.8億円に落ち込み、通期計画の6.3億円に対する進捗率は5年平均の81.5％を下回る76.9％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.7％減の1.4億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比8.7％減の1.8億円に減り、売上営業利益率は前年同期の1.2％→1.1％とほぼ横ばいだった。



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