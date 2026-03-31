イーグランド <3294> [東証Ｓ] が3月31日大引け後(16:00)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来46円としていた26年3月期の下期配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権の所有者の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨を決議いたしました。 なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続きにより当社を非公開化することを企図していること、及び当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです（詳細については、当社意見表明プレスリリースをご参照ください。）。 当社は、株主還元を経営の重要課題の一つと考えており、事業規模の拡大及び経営基盤の強化のために必要な内部留保を充実させるとともに、当社事業に継続して投資して頂く株主の皆様に対して、累進配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。しかしながら、公開買付者によれば、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2026年３月期の期末配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されていることから、当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2026年３月期の配当予想を修正し、2026年３月期の期末配当を行わない方針とすることを決議いたしました。

